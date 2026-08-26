Vietcombank tặng khách hàng “Sổ Lương Trọn Đời”, khuyến khích tích lũy cho gia đình và tương lai

Có những sự quan tâm không nhất thiết phải được nói thành lời. Đó là khi người con, sau nhiều năm nhận được sự chăm lo của cha mẹ, bắt đầu nghĩ đến một khoản riêng để cha mẹ vẫn có thể chủ động với những điều mình muốn. Đó cũng là khi một người đi làm, sau mỗi kỳ lương, quyết định dành lại một phần nhỏ cho những năm tháng phía trước.

Sự quan tâm có thể bắt đầu từ một khoản để dành, để cha mẹ chủ động hơn với lựa chọn của mình

Những câu chuyện rất đời thường ấy là điểm khởi đầu cho chương trình khuyến mại “Gửi An Tâm – Rinh Lộc Tỷ” mà Vietcombank triển khai từ ngày 25-8-2026 đến hết ngày 31-10-2026.

Báo hiếu không chỉ là một ngày

Tích lũy cho gia đình là một cách nuôi dưỡng sự an tâm trong những ngày phía trước

Mùa Vu Lan thường gợi về những món quà dành cho cha mẹ. Nhưng với nhiều người con trưởng thành, điều họ mong muốn không chỉ là làm cha mẹ vui trong một dịp, mà là giúp cha mẹ có thêm sự an tâm trong đời sống thường ngày. Một khoản tiết kiệm được chuẩn bị cùng nhau có thể là lời nhắn nhủ thiết thực: cha mẹ vẫn có một khoảng riêng để tận hưởng, để quyết định và để sống theo nhịp của mình.

Thông điệp ấy tiếp tục có ý nghĩa vào Ngày Quốc tế Người cao tuổi 01-10. Sau một đời đặt gia đình lên trước, cha mẹ xứng đáng giữ được quyền lựa chọn cho chính mình. Sự chủ động về tài chính không thay thế tình cảm của con cái, nhưng giúp tình cảm ấy trở nên bền bỉ và tinh tế hơn.

Mỗi kỳ lương, một bước chuẩn bị cho ngày mai

Câu chuyện không chỉ dành cho thế hệ cha mẹ. Với những người đang đi làm, mỗi kỳ lương là một cơ hội để bắt đầu tích lũy. Không cần một con số quá lớn ngay từ đầu; điều quan trọng là biến việc để dành thành một thói quen. Khi đó, một phần thu nhập hôm nay dần trở thành nguồn chủ động cho những lựa chọn của bản thân trong tương lai.

“Sổ Lương Trọn Đời” – không chỉ là một giải thưởng

Chương trình có 32 giải thưởng, tổng giá trị 4 tỷ đồng: 2 giải đặc biệt “Sổ Lương Trọn Đời” trị giá 1 tỷ đồng/giải; 10 giải nhất trị giá 100 triệu đồng/giải; và 20 giải nhì trị giá 50 triệu đồng/giải.

Hai giải đặc biệt được trao dưới hình thức sổ tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ, trong đó phần gốc được bảo toàn “trọn đời” (nếu khách hàng không tất toán) và mỗi tháng (hoặc quý), khách hàng sẽ nhận được phần lãi – như một khoản lương bổ sung cho các chi tiêu hàng ngày. Khách hàng trúng thưởng có thể sử dụng giải thưởng làm quà tặng cho cha mẹ, người thân của mình.

Gửi tại quầy hay trực tuyến đều có thể tham gia, chỉ từ 10 triệu đồng

Chương trình áp dụng cho khách hàng cá nhân mở mới tiền gửi có kỳ hạn hoặc tiền gửi tiết kiệm bằng VND, kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng, từ 10 triệu đồng. Khách hàng có thể tham gia tại mọi điểm giao dịch Vietcombank trên toàn quốc hoặc trên VCB Digibank. Mỗi 10 triệu đồng tiền gửi đủ điều kiện tương ứng với 1 mã dự thưởng và không giới hạn số lượng mã.

Vietcombank cũng triển khai các Ngày Vàng nhân đôi mã dự thưởng; trong đó ngày 01-10 áp dụng cho khách hàng từ 60 tuổi trở lên và ngày 20-10 áp dụng cho khách hàng nữ. Lễ quay thưởng dự kiến diễn ra vào ngày 08-10-2026 và 09-11-2026 trên các mã dự thưởng hợp lệ.

Thông tin chi tiết và thể lệ chương trình được đăng tải trên website Vietcombank, tại các điểm giao dịch Vietcombank trên toàn quốc hoặc qua Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng 24/7: 1900 545413.

TRANG NGUYỄN