Việt Nam - Hàn Quốc: Phấn đấu sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD

Chiều 20-11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik và đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam. Ngay sau lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik hội đàm, chiều 20-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa hai nước; đánh giá cao ngoại giao nghị viện và hợp tác giữa Quốc hội hai nước đã đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát thúc đẩy thực thi các thỏa thuận cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa đại biểu và nhân dân hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì thường xuyên hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, tạo cơ sở mở rộng hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; thúc đẩy mở rộng hợp tác quốc phòng, an ninh; trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề an ninh phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế phát triển hiệu quả, phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030. Đồng thời, hai bên sẽ mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và chuyển giao công nghệ phục vụ mục tiêu phát triển chung.

Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư ổn định, lâu dài tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại hội đàm, chiều 20-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik tại hội đàm, chiều 20-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn và mong muốn Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik và Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, trong đó có khoảng 100.000 gia đình đa văn hóa Việt - Hàn để họ yên tâm sinh sống, học tập và làm việc lâu dài tại Hàn Quốc.

Trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, hai bên nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, qua đó tạo sự gắn kết hơn nữa giữa người dân hai nước.

Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả Biên bản ghi nhớ hợp tác mới giữa Quốc hội hai nước; duy trì thường xuyên việc trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao giữa Quốc hội hai nước; thúc đẩy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước; tăng cường giao lưu hợp tác và phát huy vai trò cầu nối của nhóm nghị sĩ hữu nghị Quốc hội hai nước; tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik ký mới Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hàn Quốc. Ảnh: QUANG PHÚC

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik đã tiến hành lễ ký mới Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik cùng đoàn cũng đã dự khán kỳ họp thứ X, Quốc hội khóa XV.

BÍCH QUYÊN