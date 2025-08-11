Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa

Ngày 11-8 tại Seoul (Hàn Quốc), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Việt Nam Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hàn Quốc Chae Hwi-Young đồng chủ trì “Tọa đàm Việt Nam - Hàn Quốc về hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa”.

Tọa đàm Việt Nam - Hàn Quốc về hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa

Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, cùng đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp hàng đầu hai nước.

Hàn Quốc được đánh giá là quốc gia có nhiều thành tựu nổi bật trong công nghiệp văn hóa, đặc biệt với “Làn sóng Hallyu” lan tỏa toàn cầu. Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, lực lượng sáng tạo trẻ và thị trường gần 100 triệu dân. Cả hai bên được nhận định có nhiều thế mạnh bổ trợ, mở ra cơ hội hợp tác đột phá.

Phát biểu tại tọa đàm, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: “Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ, công nghiệp văn hóa ngày càng khẳng định vai trò chiến lược, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vừa góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia. Việt Nam sở hữu kho tàng văn hóa, lịch sử phong phú, nguồn nhân lực trẻ, sáng tạo và thị trường lớn, nền tảng để xây dựng một nền công nghiệp văn hóa hiện đại, có bản sắc và khả năng cạnh tranh quốc tế”.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, tọa đàm lần này hướng tới chia sẻ kinh nghiệm, định hướng chính sách và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, sản xuất sản phẩm văn hóa chất lượng cao, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa Việt Nam đóng góp 7% GDP vào năm 2030.

Nhiều thỏa thuận hợp tác về VH-TT-DL đã được ký kết

Tại tọa đàm, đại diện hai nước đã chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất định hướng hợp tác chiến lược gồm xây dựng chính sách, quảng bá thương hiệu chung, phát triển thị trường và sản phẩm, kết nối doanh nghiệp, cũng như đào tạo và trao đổi nhân lực. Doanh nghiệp hai bên như HYBE, Krafton, Carriesoft, BHD, DatViet VAC, Yeah1… giới thiệu mô hình đồng sản xuất, đào tạo nghệ sĩ, phát triển hoạt hình, game online và E-sport mang bản sắc văn hóa.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao các sáng kiến hợp tác, nhấn mạnh vai trò của hệ sinh thái sáng tạo bền vững và cam kết Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để triển khai.

Trong khuôn khổ sự kiện, hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Công ty VTC và T3 Entertainment; thỏa thuận dự án phim “Saigon Oppa” giữa BHD, Film Line và Web TV Asia, hứa hẹn mở ra giai đoạn phát triển mới cho công nghiệp văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc.

MAI AN