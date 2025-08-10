Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc

Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 10-8-2025, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hoa tại t ượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc không chỉ là công trình văn hóa - nghệ thuật, mà còn là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị, gắn bó, bền chặt giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Hàn Quốc.

Công trình này nhắc chúng ta nhớ về những giá trị mà Người đã cống hiến cả cuộc đời vì độc lập, tự do, hòa bình, hữu nghị và hữu ái giữa các dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn công tác dâng hoa tại t ượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ trở thành một địa chỉ văn hóa lịch sử quan trọng, là nơi để nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc cùng tưởng nhớ và học tập tấm gương đạo đức, tư tưởng và tình hữu nghị quốc tế cao đẹp mà Người đã để lại và góp phần vun đắp hơn nữa tình hữu nghị và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tại lễ khánh thành, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động khi dự Lễ khánh thành Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định đây là dịp để tưởng nhớ những công lao, đóng góp to lớn của Bác đối với đất nước cũng như tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, việc khánh thành Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh rất có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và cả nước đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc khiến mỗi người cảm thấy gần gũi hơn với Bác, ghi nhớ và quyết tâm thực hiện những lời Bác dạy để thực hiện khát vọng của Người, đó là đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc quan tâm, chăm lo để Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành địa chỉ gần gũi, tăng thêm tình đoàn kết giữa những người Việt học tập, sinh sống tại Hàn Quốc; để những người Hàn Quốc hoặc người Việt Nam tới Hàn Quốc thể hiện tình cảm với Bác, thấy gần gũi hơn với đất nước Việt Nam.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện nghi thức khánh thành t ượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ khánh thành t ượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chiều cùng ngày, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại cuộc gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả công tác của Đại sứ quán, tình hình quan hệ song phương Việt Nam - Hàn Quốc và công tác đối với cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn.

Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau ngày càng phát triển, giữ gìn bản sắc dân tộc, hướng về quê hương, cùng đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; làm cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Nhiều người Việt Nam tại Hàn Quốc đóng góp tích cực cho sở tại trên các mặt, được Hàn Quốc ghi nhận và đánh giá cao. Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc đã tích cực phối hợp cơ quan chức năng Hàn Quốc thúc đẩy cụ thể hóa và triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đã phát biểu bày tỏ tình cảm sâu sắc với quê hương, đất nước; mong muốn Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tạo điều kiện thuận lợi hơn về các thủ tục hành chính liên quan đến Quốc tịch Việt Nam và các giấy tờ tùy thân khác; công tác bảo hộ công dân, phát triển cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc…

Các đại biểu tham dự buổi gặp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Các đại biểu tham dự buổi gặp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, bày tỏ vui mừng được gặp đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận những đóng góp, cũng như những nỗ lực không ngừng nghỉ của bà con đối với mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Các đại biểu tham dự buổi gặp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư đánh giá cao cộng đồng đã luôn giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam tại nước bạn; khẳng định cộng đồng người Việt Nam là một phần máu thịt không thể tách rời của đất nước.

Các đại biểu tham dự buổi gặp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến công tác lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam theo lời mời của Tổng thống Lee Jae Myung, sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc lên tầm cao mới.

Tại các cuộc hội đàm, tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao của Hàn Quốc trong những ngày tới, phía Việt Nam sẽ tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Nhà nước Hàn Quốc tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho bà con người Việt Nam sinh sống, làm việc ổn định và đóng góp thiết thực hơn nữa cho mối quan hệ hai nước trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự buổi gặp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sau khi thông tin tới bà con về những thành tựu nổi bật của đất nước trong tất cả các lĩnh vực, nhất là những chủ trương và định hướng lớn của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới để đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ, ngành chức năng quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan.

