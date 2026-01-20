Báo The Sydney Morning Herald (Australia) vừa đăng bài viết của nhà văn người Australia Julietta Jameson cho biết, ngày càng nhiều du khách Australia đổ về đảo ngọc Phú Quốc của Việt Nam.

Du khách đến thăm cố đô Huế. ẢNH: PEXELS

Đánh giá tổng thể, nhà văn Jameson cho rằng chất lượng dịch vụ du lịch tại Phú Quốc đều tuyệt vời, từ các khu nghỉ dưỡng sang trọng với phong cách riêng đến nền ẩm thực đa dạng, hấp dẫn. Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách quốc tế, yếu tố chân thực vẫn được gìn giữ, phản ánh chiều sâu lịch sử của một quốc gia đã trải qua nhiều thế kỷ biến động.

Ngoài Phú Quốc, bà Jameson nhắc đến thành phố Huế như một điểm đến đạt được sự cân bằng hài hòa giữa phát triển du lịch và bảo tồn di sản. Các khu nghỉ dưỡng tại đây được thiết kế gắn với lịch sử, văn hóa, kết hợp trang nhã giữa vật liệu và phong cách truyền thống, mang lại sự tiện nghi hiện đại nhưng vẫn tạo cảm giác gắn bó sâu sắc với địa phương. Huế là ví dụ điển hình cho cách lịch sử được thể hiện một cách tinh tế và thận trọng.

Dù đang trong quá trình trùng tu, quá khứ đặc sắc của cố đô vẫn hiện hữu rõ nét qua những bức tường nhuốm màu thời gian và các công trình kiến trúc được phục dựng. Huế đã làm tốt vai trò đưa lịch sử đến gần hơn với du khách trong trải nghiệm du lịch. Theo bà Jameson, Việt Nam đã chính thức đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu trong năm vào ngày 15-12-2025, đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành du lịch. Bà cũng lưu ý sự nổi tiếng về du lịch thường đặt ra thách thức đối với công tác quản lý bền vững lâu dài.

Kết luận bài viết, bà Jameson khẳng định Việt Nam là một đất nước hiếu khách, chỉ riêng điều đó đã đủ để thu hút du khách. Trong bối cảnh ngày càng đông du khách Australia nói riêng và du khách quốc tế nói chung đến với đất nước này, du lịch có trách nhiệm đòi hỏi sự quan tâm đến bảo tồn di sản văn hóa, lựa chọn các nhà điều hành và điểm đến cam kết phát triển bền vững, đồng thời đầu tư vào những mô hình thực sự mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương. Những lựa chọn này sẽ quyết định hướng phát triển của du lịch Việt Nam trong tương lai.

MINH CHÂU