Việt Nam và Hoa Kỳ tổ chức Đối thoại chính trị, an ninh và quốc phòng

Ngày 26-8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách Kiểm soát vũ khí và An ninh quốc tế Bonnie Jenkins đã chủ trì Đối thoại chính trị, an ninh và quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 13. Đây là Đối thoại chính trị - an ninh - quốc phòng đầu tiên được tổ chức sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9-2023.