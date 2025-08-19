Hạ tầng tỷ đô Nam Sài Gòn: “Cú hích” cho các dự án bất động sản thăng hạng

Hàng loạt dự án bất động sản đón nhận tin vui khi các công trình hạ tầng, giao thông trọng điểm phía Nam Sài Gòn đồng loạt khởi động và tăng tốc triển khai, trong đó có dự án T&T City Millennia của T&T Homes (thành viên của Tập đoàn T&T Group) phát triển. Đây được xem là “đòn bẩy” mạnh mẽ giúp thị trường bất động sản khu vực trở nên sôi động, đặc biệt là trong nửa cuối năm 2025.

“Cú hích” từ hạ tầng tỷ đô

Hạ tầng cơ sở đồng bộ, giao thông kết nối là một trong những yếu tố then chốt định hình sức hút và giá trị của các dự án bất động sản. Những năm gần đây, khu vực phía Nam Sài Gòn đang vươn lên như một “cực tăng trưởng mới” và là điểm sáng của thị trường khi đón đầu dòng vốn đầu tư của hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm - những trục giao thông chiến lược đã, đang và sẽ định hình toàn bộ bản đồ kinh tế của thành phố sôi động bậc nhất cả nước và các khu vực lân cận.

Nằm ở trung tâm của hành lang phát triển này, T&T City Millennia không chỉ hưởng lợi trực tiếp, mà còn sở hữu tiềm năng tăng trưởng theo cấp số nhân nhờ vào làn sóng đầu tư vào bất động sản gắn với hạ tầng.

Đầu tiên là tuyến Quốc lộ 50 - trục giao thông huyết mạch kết nối TPHCM với Long An đang được mở rộng, nâng cấp với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và thông xe vào cuối năm nay. Khi đưa vào sử dụng, tuyến đường này sẽ không chỉ giảm tải áp lực giao thông vào trung tâm TPHCM mà còn tạo cú hích mạnh mẽ cho thị trường bất động sản khu vực, trong đó T&T City Millennia sẽ là một trong những dự án được hưởng lợi trực tiếp nhờ kết nối thuận tiện thông qua đường tỉnh 826E.

T&T City Millennia sở hữu vị trí đắc địa cùng lợi thế thừa hưởng từ hạ tầng tỷ đô phía Nam Sài Gòn

Bên cạnh đó, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành - “trục xương sống giao thông” kết nối Đông - Tây Nam bộ với chiều dài hơn 57km, tổng vốn đầu tư gần 30.000 tỷ đồng cũng đã khai thác một phần và hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn tuyến vào năm 2026. Cao tốc này sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Tây Ninh (Long An trước đây) đến các khu vực trọng điểm như sân bay quốc tế Long Thành, khu công nghệ cao TP Thủ Đức... Đây sẽ là tuyến đường huyết mạch giúp hình thành mạng lưới giao thương liên vùng, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho các khu đô thị có vị trí chiến lược như T&T City Millennia.

Đặc biệt, tuyến Vành đai 3 TPHCM (tổng chiều dài khoảng 76km) dự kiến thông xe một số đoạn trong năm 2025 và hoàn thành toàn tuyến vào 2026, đi qua 4 địa phương khi chưa sáp nhập là TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An sẽ tạo thành vành đai logistics công nghiệp – đô thị quy mô lớn, trong đó khu vực dự án T&T City Millennia sẽ là mắt xích quan trọng trong chuỗi đô thị vệ tinh liên kết với trung tâm TPHCM.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến một trong những cảng biển trọng điểm phía Nam - Cảng quốc tế Long An cùng hệ thống logistics, kho bãi dịch vụ hậu cần đang được đầu tư mở rộng. Hạ tầng này không chỉ góp phần đẩy mạnh giao lưu kinh tế giữa tỉnh Tây Ninh và các khu vực lân cận, mà còn định hình vai trò trung tâm giao thương – cung ứng của Cần Giuộc nói riêng, Tây Ninh nói chung.

Vị trí tam cận - Tâm điểm liên kết vùng

Không chỉ đón đầu và hưởng lợi lớn từ hạ tầng khu vực, T&T City Millennia cũng được giới bất động sản đánh giá cao khi sở hữu vị trí đắc địa tại xã Cần Giuộc – một trong những địa bàn chiến lược của tỉnh Tây Ninh (Long An trước đây). Dự án có quy mô hơn 267ha, được định vị là khu đô thị cao cấp bên sông phía Nam Sài Gòn với địa thế phong thủy độc tôn - ba mặt tiếp giáp với dòng sông Rạch Dơi. Không chỉ mang đến nguồn sinh khí thịnh vượng, đó còn là điểm nhấn cảnh quan, sinh thái cho toàn dự án.

T&T City Millennia có 3 mặt tiếp giáp sông, vừa là điểm nhấn cảnh quan sinh thái cho toàn dự án, vừa mang đến nguồn sinh khí thịnh vượng

Ngoài ra, dự án cũng nằm trên tuyến đường tỉnh 826E rộng 48m - tuyến giao thông huyết mạch kết nối trực tiếp đến Quốc lộ 50 và trung tâm TPHCM. Với vị trí này, cư dân T&T City Millennia dễ dàng tiếp cận Khu công nghiệp Long Hậu, nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Tạo, siêu cảng Hiệp Phước và các khu vực đô thị lớn tại TPHCM như quận 1, quận 7, Bình Chánh, Nhà Bè (trước đây) chỉ với 10 - 30 phút di chuyển.

Đặc biệt hơn, đại đô thị này cũng được đánh giá là điểm sáng trong các dự án quy mô, tầm cỡ tại Tây Ninh với vị trí cận kề nhất với TPHCM; đồng thời nằm tại cửa ngõ đón đầu dòng chảy giao thương, kết nối lan tỏa từ thành phố sôi động bậc nhất của cả nước đến các tỉnh khu vực ĐBSCL. Hội tụ đầy đủ cả 3 yếu tố vàng của bất động sản - cận thị, cận giang, cận lộ, T&T City Millennia sẽ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của giới tinh hoa đang có xu hướng dịch chuyển khỏi khu vực nội đô chật chội để tìm kiếm không gian sống trong lành, gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi và giá trị gia tăng bền vững.

Trong bối cảnh Việt Nam có những thay đổi mang tính lịch sử với việc sáp nhập các tỉnh thành và mở ra kỳ vọng về việc hình thành các siêu vùng kinh tế, tư duy sở hữu bất động sản cũng đang dần thay đổi khi nhà đầu tư không còn chạy theo tiêu chí “trung tâm đông đúc” mà thay vào đó là ưu tiên đến giá trị đầu tư dài hạn. Cùng với đó, những vùng đất ven đô thị cũng đang dần khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế - đô thị vệ tinh, điển hình như Tây Ninh (Long An trước đây) với bước chuyển mình mạnh mẽ, chứng minh vai trò của vùng động lực phát triển phía Nam TPHCM.

Trong dòng chảy chuyển dịch đó, dự án T&T City Millennia của T&T Group cũng trở thành đích đến thu hút đông đảo tầng lớp cư dân có mức sống cao, đáp ứng tiêu chí “gần trung tâm mà như ở trung tâm” với kết nối hạ tầng thuận tiện và tiềm năng tăng giá trong tương lai. Đó cũng sẽ là điểm đến lý tưởng để đầu tư, khai thác kinh doanh trong bối cảnh làn sóng “ly tâm” diễn ra ngày càng mạnh mẽ, với số lượng dân cư đổ về vùng ven TPHCM ngày một gia tăng.