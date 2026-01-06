Vietjet đồng hành cùng giải quần vợt Kooyong Classic 2026 trên hành trình kết nối thể thao quốc tế

Vietjet tiếp tục đồng hành cùng Kooyong Classic 2026, giải quần vợt hàng đầu của Australia, với vai trò Nhà bảo trợ vận chuyển hàng không trong hai mùa giải liên tiếp. Sự hợp tác này không chỉ góp phần kết nối các đường bay quốc tế mà còn là cầu nối thúc đẩy giao lưu thể thao, văn hóa và con người trên phạm vi toàn cầu.

Đồng hành cùng Tennis Kooyong Classic, hãng hàng không thế hệ mới Vietjet mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm và trò chơi đặc sắc, dành tặng du khách và những người hâm mộ bộ môn quần vợt tại sự kiện cơ hội săn vé bay ưu đãi hấp dẫn, giảm giá lên đến 50% (*) cho các đường bay thẳng Việt Nam - Australia, áp dụng cho thời gian bay từ ngày 1-2-2026 đến 27-5-2026 (**).

Bên cạnh đó, loạt e-voucher trị giá mỗi e-voucher gần 1,8 triệu đồng (tương đương 100 AUD) cùng chương trình rút thăm trúng vé máy bay khứ hồi mở ra thêm nhiều cơ hội để người hâm mộ thể thao và du khách khám phá các điểm đến quốc tế trong thời gian tới.

Mùa giải năm nay, Kooyong Classic diễn ra tại Melbourne (Australia) từ thứ Ba ngày 13-1-2026 đến thứ Năm ngày 15-1-2026. Các ngôi sao sáng giá của làng quần vợt thế giới như ngôi sao trẻ Mỹ gốc Việt Learner Tien, tay vợt hàng đầu Trung Quốc Yunchaokete Bu, hạng 8 thế giới Lorenzo Musetti,… hứa hẹn mang đến những màn tranh tài đỉnh cao và hấp dẫn cho người hâm mộ.

Cùng Vietjet, hành khách có thể di chuyển dễ dàng giữa Việt Nam và các thành phố hàng đầu Australia là Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth, cũng như tiếp tục hành trình đến nhiều điểm đến tại châu Á-Thái Bình Dương như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc) và khắp Đông Nam Á.

Đặt vé bay ngay cùng Vietjet đến với các sự kiện văn hoá thể thao hấp dẫn hàng đầu, khách hàng sẽ được trải nghiệm đội tàu bay hiện đại tiết kiệm nhiên liệu, phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm, thưởng thức các món ăn nóng tươi ngon như Phở Thìn, Bánh mì đến cà phê sữa đá,… cùng nhiều hoạt động văn hóa giải trí trên độ cao 10.000m.

(*) Điều kiện và Điều khoản

(**) Thời gian bay cụ thể tuỳ thuộc từng đường bay.