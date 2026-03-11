Ngày 10-3, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam khánh thành Nhà máy Acecook Vĩnh Long tại Khu Công nghiệp Hòa Phú (tỉnh Vĩnh Long). Nhà máy có tổng vốn đầu tư hơn 200 triệu USD, là dự án trọng điểm của doanh nghiệp tại khu vực ĐBSCL.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam và UBND tỉnh Vĩnh Long cắt băng khánh thành Nhà máy Acecook Vĩnh Long

Nhà máy Acecook Vĩnh Long mới được xây dựng trên diện tích 11ha, năng lực sản xuất với 17 dây chuyền khi được lắp đặt và vận hành hoàn chỉnh, đạt công suất dự kiến là 81.000 tấn sản phẩm/năm, 27.600 tấn bán thành phẩm/năm. Trong giai đoạn đầu, nhà máy sẽ vận hành 9 dây chuyền, dự kiến mỗi năm cung ứng khoảng 1,2 tỷ gói sản phẩm ăn liền (như mì, miến, phở, bún…) cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Ông Kaneda Hiroki, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam phát biểu tại lễ khánh thành

Ông Kaneda Hiroki, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam cho biết: Toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất và quy trình vận hành nhà máy được đầu tư, lắp đặt theo hướng tự động hóa, tích hợp công nghệ hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam về an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường. “Quá trình hoạt động, doanh nghiệp tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng và quy định về môi trường. Bởi chúng tôi tin rằng, sự phát triển bền vững của doanh nghiệp phải song hành trách nhiệm với xã hội, môi trường” – ông Kaneda Hiroki cam kết.

Nhà máy Acecook Vĩnh Long tại Khu Công nghiệp Hòa Phú (tỉnh Vĩnh Long)

Thời gian tới, Nhà máy Acecook Vĩnh Long mới dự kiến lắp đặt thêm hệ thống điện năng lượng mặt trời, giúp giảm phát thải khoảng 4.700 tấn CO₂/năm. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp “mở lối tương lai”, hướng tới mô hình sản xuất hiện đại, xanh và thông minh, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững dài hạn của Acecook Việt Nam.

Nhà máy Acecook Vĩnh Long mới sẽ tạo ra hơn 3.000 cơ hội việc làm cho lao động địa phương, đóng góp cho ngân sách nhà nước trung bình khoảng 180 tỷ đồng/năm; đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuỗi cung ứng nguyên vật liệu, dịch vụ hậu cần và các ngành công nghiệp phụ trợ, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong toàn khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh đang đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng giao thông và thu hút đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản. Trong đó, dự án của Acecook Việt Nam tại Khu Công nghiệp Hòa Phú được xem là dấu ấn quan trọng. Với sự đầu tư quy mô, doanh nghiệp không chỉ tạo việc làm cho nhiều lao động mà còn góp phần nâng tầm công nghiệp chế biến, đóng góp tích cực cho ngân sách và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

BÌNH QUÂN