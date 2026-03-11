Sắp ra mắt 4.000 căn hộ NOXH chuẩn Singapore tại Đồng Nai

Kim Oanh Land dự kiến ra mắt thị trường hơn 4.000 căn hộ nhà ở xã hội (NOXH) chuẩn Singapore thuộc chuỗi dự án K-Home tại tỉnh Đồng Nai ngay trong quý 2/2026.

Phối cảnh dự kiến của K-Home Cityview (phường Hố Nai)

Theo kế hoạch, ba dự án trong đợt ra mắt sắp tới gồm K-Home Cityview (phường Hố Nai), K-Home Avenue (xã Nhơn Trạch) và K-Home Midtown (xã Trảng Bom). Đây đều là những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung nhiều khu công nghiệp và lực lượng lao động lớn, đồng thời nằm trong vùng phát triển đô thị vệ tinh của TP.HCM.

K-Home " phủ sóng" các đô thị công nghiệp trọng điểm Đồng Nai

Trong đó, K-Home Cityview tọa lạc đường Điểu Xiển ngay trung tâm thành phố Biên Hòa (cũ), nay là phường Hố Nai. Khu vực này hiện tập trung nhiều khu công nghiệp lớn như Amata, Loteco, Hố Nai 3, Sông Mây hay Biên Hòa 1–2, nơi thu hút hàng chục nghìn lao động và chuyên gia. Cùng đó là lợi thế tiếp giáp TP.HCM đã thúc đẩy nhu cầu nhà ở của khu vực luôn ở mức cao.

Dự án dự kiến cung cấp gần 1.400 căn hộ, tích hợp các tiện ích hiện đại như trường học, hồ bơi người lớn và trẻ em, công viên, trạm sạc xe điện, sân chơi trẻ em, khu tập gym ngoài trời, khu BBQ, vườn thư giãn…

Trong khi đó, dự án K-Home Avenue tọa lạc tại mặt tiền đường Nguyễn Ái Quốc – đường 25C, tuyến giao thông quan trọng kết nối trực tiếp đến Sân bay Long Thành. Đồng thời, khu vực này cũng nằm gần kề hướng đi dự kiến của tuyến metro Thủ Thiêm – Long Thành với các ga S12 Nhơn Trạch và S13 Phú Hội.

Dự án dự kiến cung cấp hơn 1.100 căn hộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở của hàng chục nghìn lao động đang sinh sống và làm việc tại cụm khu công nghiệp Nhơn Trạch 1–6, khu vực sân bay Long Thành và các cảng lân cận. Tương tự các dự án trong chuỗi K-Home, K-Home Avenue cũng được quy hoạch với hệ tiện ích nội khu như minimart, hồ bơi người lớn và trẻ em, trường học, café ngoài trời, sân chơi trẻ em, khu tập gym, trạm sạc xe điện, vườn cảnh quan và nhà sinh hoạt cộng đồng.

Phối cảnh dự kiến của dự án K-Home Avenue (xã Nhơn Trạch)

Cuối cùng là K-Home Midtown tại xã Trảng Bom - một trong những địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp vượt trội, tập trung nhiều khu công nghiệp quy mô lớn của Đồng Nai. Tuy nhiên, nguồn cung nhà ở cho người lao động tại khu vực này vẫn còn hạn chế.

Sở hữu vị trí đắc địa ngay ba mặt tiền đường Ba Mươi Tháng Tư – Lý Nam Đế – Lê Đại Hành, K-Home Midtown cung cấp đến thị trường hơn 550 căn hộ. Với mục tiêu mang đến phong cách sống chuẩn Singapore cho khu vực Trảng Bom, dự án được quy hoạch hệ tiện ích đa dạng: minimart, hồ bơi người lớn và trẻ em, sân chơi trẻ em, vườn cảnh quan, nhà sinh hoạt cộng đồng, sky garden…

Phối cảnh dự kiến của K-Home Midtown (xã Trảng Bom)

Đồng hành cùng Đồng Nai sớm "về đích" mục tiêu phát triển NOXH

Trước đó, cả ba dự án K-Home đã được động thổ lần lượt vào tháng 8 và tháng 9-2025, góp phần đáng kể vào nguồn cung NOXH của địa phương. Trong năm 2025, Đồng Nai đã xây dựng được hơn 4.600 căn NOXH, đạt 112% kế hoạch được giao. Tuy vậy, con số này vẫn còn khá khiêm tốn so với nhu cầu thực tế tại địa phương.

Theo thống kê của Sở Xây dựng Đồng Nai, toàn tỉnh hiện có 57 khu công nghiệp, trong đó 42 khu đã đi vào hoạt động, thu hút khoảng 680.000 lao động. Riêng nhu cầu nhà ở của lực lượng công nhân đã ước tính gần 450.000 người, chưa kể khoảng 150.000 lao động thuộc các lĩnh vực dịch vụ, logistics và các ngành phụ trợ. Như vậy, tổng nhu cầu nhà ở tại các khu công nghiệp trên địa bàn có thể lên tới khoảng 650.000 người, Trong khi đó, mục tiêu phát triển NOXH của Đồng Nai đến năm 2030 là khoảng 65.000 căn.

Các căn hộ K-Home sở hữu phong cách thiết kế tối ưu công năng, tối đa diện tích mang lại không gian sống tiện nghi cho chủ nhân tương lai.

Với ba dự án K-Home Cityview, K-Home Avenue, K-Home Midtown, Kim Oanh Land kỳ vọng góp phần hình thành thêm các khu dân cư quy hoạch bài bản, từng bước nâng cấp diện mạo đô thị của vùng động lực Long Thành – Nhơn Trạch – Trảng Bom. Bà Đặng Thị Kim Oanh – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Kim Oanh Group, đại diện Kim Oanh Land, cam kết triển khai các dự án K-Home đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng xây dựng vượt trội để người dân có thể sớm an cư lạc nghiệp.

“Mỗi ngôi nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là nền tảng giúp các gia đình ổn định cuộc sống và phát triển lâu dài. Khi người lao động có nơi an cư phù hợp, đó cũng là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự ổn định và phát triển bền vững cho từng doanh nghiệp, cho địa phương và cho toàn xã hội”- bà Oanh nhấn mạnh.

THANH ĐỨC