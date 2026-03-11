P&G tiếp nối hành trình gần 3 thập kỷ chắp cánh ước mơ học tập cho thế hệ trẻ Việt Nam

Sự kiện đánh dấu cột mốc mới trong hành trình 29 năm bền bỉ đồng hành cùng thế hệ trẻ thông qua chương trình “Chắp Cánh Ước Mơ”, tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài của P&G Việt Nam trong việc đầu tư cho giáo dục và phát triển cộng đồng.

Ra đời cách đây gần 30 năm, chương trình học bổng “Chắp Cánh Ước Mơ” mang sứ mệnh hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững tin theo đuổi con đường học tập. Đến nay, chương trình đã hỗ trợ hơn 4.000 học sinh, nhiều em trong số đó đã trưởng thành, xây dựng sự nghiệp và đóng góp tích cực cho xã hội. Thành công của sáng kiến này được xây dựng trên nền tảng hợp tác chặt chẽ giữa P&G Việt Nam với Liên đoàn Lao động Bình Dương trước đây, nay là Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cùng chính quyền địa phương.

Tiếp nối hành trình ý nghĩa với tên gọi mới, trong năm 2026, 150 suất học bổng với tổng giá trị 300 triệu đồng đã được trao tặng nhằm nâng bước thế hệ trẻ chinh phục ước mơ học tập.

THÁI HƯƠNG