Thông tin kinh tế

P&G tiếp nối hành trình gần 3 thập kỷ chắp cánh ước mơ học tập cho thế hệ trẻ Việt Nam

Công ty Procter & Gamble Việt Nam (P&G Việt Nam) vừa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức trao Học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho 150 học sinh giỏi vượt khó trên địa bàn thành phố.

P&G tiếp nối hành trình gần 3 thập kỷ chắp cánh ước mơ học tập cho thế hệ trẻ Việt Nam

Sự kiện đánh dấu cột mốc mới trong hành trình 29 năm bền bỉ đồng hành cùng thế hệ trẻ thông qua chương trình “Chắp Cánh Ước Mơ”, tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài của P&G Việt Nam trong việc đầu tư cho giáo dục và phát triển cộng đồng.

Ra đời cách đây gần 30 năm, chương trình học bổng “Chắp Cánh Ước Mơ” mang sứ mệnh hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững tin theo đuổi con đường học tập. Đến nay, chương trình đã hỗ trợ hơn 4.000 học sinh, nhiều em trong số đó đã trưởng thành, xây dựng sự nghiệp và đóng góp tích cực cho xã hội. Thành công của sáng kiến này được xây dựng trên nền tảng hợp tác chặt chẽ giữa P&G Việt Nam với Liên đoàn Lao động Bình Dương trước đây, nay là Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cùng chính quyền địa phương.

Tiếp nối hành trình ý nghĩa với tên gọi mới, trong năm 2026, 150 suất học bổng với tổng giá trị 300 triệu đồng đã được trao tặng nhằm nâng bước thế hệ trẻ chinh phục ước mơ học tập.

THÁI HƯƠNG

Từ khóa

P&G Việt Nam Gamble Việt Nam Công ty Procter Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Cảnh Chắp cánh Vững tin Học bổng Năm 2026 Học sinh giỏi

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn