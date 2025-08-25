Vietjet đồng sáng lập “Chuyến bay Khởi nghiệp”, sáng kiến thúc đẩy đổi mới sáng tạo Việt Nam - Ấn Độ

Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam, Vườn ươm Sáng tạo Amity (Ấn Độ) và Vietjet đã ra mắt sáng kiến “Chuyến bay Khởi nghiệp”, kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Lễ công bố sáng kiến “Chuyến bay khởi nghiệp” diễn ra tại TP Hồ Chí Minh với sự tham dự của đại diện Chính phủ, lãnh đạo Thành phố và chuyên gia từ Viện Công nghệ Ấn Độ.

Đồng sáng lập chương trình, Vietjet không chỉ đóng vai trò là cầu nối hàng không mà còn là “người mở đường”, kết nối trí thức, hợp tác đầu tư, giúp các tài năng khởi nghiệp Việt Nam – Ấn Độ vươn ra khu vực và thế giới. Chương trình đặc biệt gắn kết các trung tâm khởi nghiệp tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh với những thành phố lớn và năng động hàng đầu của Ấn Độ mà Vietjet đang có đường bay kết nối như: New Delhi, Mumbai, Kochi, Bengaluru và Hyderabad.

Sáng kiến hướng đến ươm mầm tài năng, thúc đẩy giải pháp sáng tạo trong bốn lĩnh vực ưu tiên: Phần mềm và Dữ liệu/AI, Thương mại điện tử và Bán lẻ, Công nghệ giáo dục (EdTech), và Giao thông vận tải và Logistics. Các đội chiến thắng sẽ có cơ hội phát triển thành kỳ lân quốc gia, đóng góp thiết thực vào kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam và sự phát triển kinh tế của Ấn Độ.

Theo đó, từ nay đến 15-9-2025, các cá nhân hoặc nhóm tối đa 3 thành viên từ Việt Nam và Ấn Độ được mời gửi đề xuất dự thi qua website TheStartUpFlight.vietjetair.com.

Sau vòng sơ khảo, 8 đội xuất sắc nhất, tương đương 2 đội cho mỗi lĩnh vực, sẽ được lựa chọn tham gia “Chuyến bay Khởi nghiệp” với sự đồng hành của Vietjet, đồng thời nhận được cố vấn trực tiếp từ các chuyên gia và nhà sáng lập uy tín của hai nước. Các đội vào chung kết sẽ trình bày ý tưởng trước nhà đầu tư. Giải thưởng dành cho đội chiến thắng ở mỗi lĩnh vực là tiền mặt trị giá 1.000 USD, cùng cặp vé khứ hồi Vietjet giữa Việt Nam và Ấn Độ (*).

Ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, chia sẻ: “Ấn Độ là cường quốc toàn cầu về công nghệ và đổi mới sáng tạo. Với 5/6 điểm đến của Vietjet tại Ấn Độ nằm trong Top 100 thành phố khởi nghiệp hàng đầu thế giới, chúng tôi tự hào rằng đây là nền tảng công nghệ giúp thúc đẩy quan hệ đối tác ý nghĩa, giao lưu văn hóa và khơi nguồn những ý tưởng đột phá giữa Việt Nam và Ấn Độ.”

(*) Xem thể lệ chi tiết của cuộc thi