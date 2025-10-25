Vietravel Airlines tăng tần suất khai thác cao điểm cuối năm

Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu di chuyển tăng cao dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán 2026, Vietravel Airlines đã chính thức tăng tần suất bay cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác dành cho khách hàng.

Loạt kế hoạch trọng điểm dịp cuối năm

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 sẽ kéo dài 9 ngày, từ 14-2-2026 đến 22-2-2026 (tức từ ngày 27 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng Âm lịch). Dự báo, lượng hành khách đi lại trong dịp này sẽ tăng trưởng từ 10-15% so với cùng kỳ năm 2024 do khoảng cách khá xa giữa kỳ nghỉ Tết Dương lịch và Âm lịch.

Đại diện Vietravel Airlines thông tin, nhằm đáp ứng nhu cầu của hành khách, hãng này đã triển khai loạt kế hoạch mới từ nay tới cuối năm. Theo đó, Vietravel Airlines đã làm việc với đối tác cho thuê tàu bay và cơ quan chức trách để bổ sung thêm tàu bay Airbus A320 với 180 ghế. Tàu sẽ được đưa vào khai thác chính thức từ ngày 26-10 tới đây.

Vietravel Airlines công bố loạt kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp cuối năm

Song song với việc bổ sung tàu bay, Vietravel Airlines triển khai tăng tần suất lên 6 chuyến/ngày đối với đường bay kết nối TPHCM (SGN) – Hà Nội (HAN). Các đường bay còn lại đều được duy trì tối thiểu 2 chuyến/ngày bao gồm đường bay Hà Nội (HAN) - Đà Nẵng (DAD), TPHCM (SGN) - Đà Nẵng (DAD), TPHCM (SGN) - Phú Quốc (PQC).

Đặc biệt, từ ngày 26-10, đường bay TPHCM (SGN) – Bangkok (BKK) sẽ được khai thác trở lại với tần suất hàng ngày, giờ bay phù hợp với nhu cầu du lịch, thăm thân công vụ của hành khách giữa hai nước, Hãng cũng mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn như: cơ hội mua vé giá chỉ từ 55.000VNĐ, tặng miễn phí 23kg hành lý ký gửi và hợp tác cùng Gohub tặng hành khách 01 eSIM dung lượng 1GB.

Liên quan vé tết, Vietravel Airlines dự kiến sẽ mở bán 8.000-10.000 chỗ trên các đường bay từ TP. Hồ Chí Minh về các địa phương giai đoạn trước tết và từ các địa phương về lại TPHCM giai đoạn sau tết với mức giá hấp dẫn chỉ từ 868.000 VNĐ/vé (chưa bao gồm thuế phí).

Đối với các chuyến bay lệch đầu, Vietravel Airlines triển khai mức giá chỉ 1.000 VNĐ/vé đồng thời khách sẽ được tặng voucher 100.000 VNĐ để sử dụng mua vé cho lần tiếp theo. Hiện tại, Vietravel Airlines đã ghi nhận lượng vé tết được mua sớm ngay từ tháng 10 với doanh thu và số khách khả quan hơn so với cùng kỳ năm 2024.

Vietravel Airlines khuyến cáo hành khách cần chủ động lên kế hoạch mua vé tết sớm để có mức giá tốt, giờ bay phù hợp với nhu cầu, đồng thời để tránh tình trạng mua vé giả, nên mua vé qua các kênh bán chính thống của hãng bao gồm website https://www.vietravelairlines.com/, hệ thống đại lý chỉ định trên toàn quốc, đại lý bán trực tuyến (OTA) và phòng vé của hãng.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, tổng sản lượng vận chuyển của thị trường hàng không Việt Nam ước đạt 64,1 triệu hành khách, tăng tương ứng 10,7% so với cùng kỳ năm 2024 (9 tháng đầu năm 2024). Trong đó, các hãng HKVN vận chuyển nội địa đạt 29 triệu hành khách và vận chuyển quốc tế đạt 14,7 triệu hành khách.

Bệ phóng mới từ hệ sinh thái T&T Group

Từ cuối năm 2024, Tập đoàn T&T Group chính thức trở thành cổ đông chiến lược của Vietravel Airlines, mở ra giai đoạn phát triển mới với định hướng dài hạn, chuyên nghiệp và bền vững cho hãng.

Sự đồng hành của T&T Group - Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam hiện nay với hệ sinh thái trải rộng từ logistics, hàng không, hạ tầng, năng lượng, bất động sản, tài chính – đầu tư… đã giúp Vietravel Airlines nâng tầm năng lực cạnh tranh, chuyển từ mô hình thuê sang sở hữu tàu bay, chủ động trong kế hoạch khai thác và tối ưu chi phí vận hành.

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2025 diễn ra vào đầu tháng 8-2025 vừa qua, Vietravel Airlines cho biết, hiện hãng dự kiến sẽ đưa vào khai thác 2 đường bay nội địa mới kết nối TPHCM (SGN) – Hải Phòng (HPH) và TPHCM (SGN) – Thanh Hóa (THD), khai thác trở lại đường bay Hà Nội (HAN) – Nha Trang (CXR).

Hãng cũng đang tích cực xúc tiến các đàm phán với nhà sản xuất máy bay và các hãng hàng không quốc tế nhằm hiện thực hóa kế hoạch mở rộng đội tàu bay và mạng đường bay. Mục tiêu đến năm 2030, quy mô đội tàu sẽ đạt từ 30–50 chiếc, với mạng bay phủ khắp Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Trung Đông.

Để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng, Vietravel Airlines cũng đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 2.600 tỷ đồng. Nguồn lực tài chính này nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng mạnh mẽ đội tàu bay và quy mô hoạt động của hãng trong thời gian tới; đồng thời sẽ được đầu tư đồng bộ cho hệ thống công nghệ khai thác hiện đại, cơ sở kỹ thuật bảo dưỡng và đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao - nhân tố then chốt trong chiến lược phát triển bền vững của hãng.

Vietravel Airlines cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh vận tải hành khách, đồng thời mở rộng sang mảng vận chuyển hàng hóa hàng không (air cargo) nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của chuỗi cung ứng và logistics trong khu vực. Tập đoàn T&T Group và Vietravel Airlines đang có kế hoạch tham gia phát triển các dịch vụ phụ trợ hàng không như dịch vụ mặt đất (ground services), kho bãi, bốc xếp, dịch vụ kỹ thuật và công nghiệp hàng không - một lĩnh vực có giá trị gia tăng cao… nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh và góp phần hoàn thiện hệ sinh thái hàng không theo mô hình tập đoàn mà T&T Group đang phát triển.