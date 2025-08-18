Viettel đầu tư hơn 1 tỷ USD xây dựng 2 công trình trọng điểm quốc gia

Đây là hoạt động nằm trong sự kiện đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án tại 34 tỉnh, thành trên cả nước, với tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Ngày 18-8, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội (Viettel) công bố sẽ chính thức khởi công xây dựng Trung tâm Dữ liệu An Khánh và Trung tâm Nghiên cứu và phát triển (R&D) Viettel vào ngày 19-8. Hai công trình trọng điểm có ý nghĩa nền tảng, khẳng định vai trò tiên phong của Viettel trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cụ thể ở đây là về phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tập trung vào các công nghệ chiến lược.

Phối cảnh Trung tâm R&D Viettel sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng

Dự án Trung tâm R&D Viettel được đầu tư 10.000 tỷ đồng trên diện tích 13ha tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội). Công trình gồm 6 tòa nhà thông minh, dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Đây sẽ là trung tâm R&D trọng điểm, khép kín toàn bộ quy trình “nghiên cứu – thiết kế – chế thử – sản xuất” sản phẩm công nghệ cao Made in Vietnam. Từ làm chủ các công nghệ chế tạo các loại tên lửa, động cơ hành trình, các loại phương tiện bay không người lái (UAV), vệ tinh viễn thám, hệ thống radar… để tạo ra các sản phẩm khí tài quân sự phù hợp với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc đến nghiên cứu ứng dụng các công nghệ về dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây…

Công trình Trung tâm R&D Viettel được áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong thiết kế và vận hành, tích hợp các yếu tố: thông minh, xanh, bền vững để vừa đáp ứng yêu cầu cao về mặt chuyên môn, vừa thân thiện với môi trường. Đây cũng là công trình được xây dựng với hệ thống bảo đảm an toàn và bảo mật tuyệt đối, được sử dụng công nghệ hiện đại nhất và được bảo vệ qua nhiều lớp. Tại đây, dự kiến thu hút 2.500 nhân sự chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất khí tài quân sự giúp hiện đại hóa quân đội, nâng cao sức chiến đấu và khả năng bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

Trung tâm Dữ liệu An Khánh (Hà Nội) được xây dựng trên diện tích 1,9ha, tổng vốn đầu tư 17.500 tỷ đồng, công suất thiết kế 60MW, kỳ vọng trở thành trung tâm dữ liệu lớn nhất miền Bắc. Dự kiến giai đoạn 1 sẽ vận hành từ quý 2-2026 và đến năm 2030 sẽ nâng cấp thành Trung tâm Dữ liệu Siêu quy mô (Hyperscale Data Center) thứ hai của Viettel.

Phối cảnh Trung tâm Dữ liệu An Khánh của Viettel sau khi hoàn thành xây dựng

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn Uptime Tier III, tích hợp AI do Viettel phát triển, hệ thống an ninh 5 lớp và công nghệ làm mát hiện đại, đảm bảo vận hành xanh, bền vững, hướng tới mục tiêu Net Zero của Chính phủ. Đây sẽ là hạ tầng then chốt, phục vụ chuyển đổi số Chính phủ, Bộ Quốc phòng, doanh nghiệp lớn và triển khai trí tuệ nhân tạo ở quy mô quốc gia.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết, Viettel cam kết hoàn thành công trình đúng tiến độ đã đề ra, bảo đảm chất lượng vượt yêu cầu, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hai công trình này sẽ được bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thi công và vận hành, không những là hạ tầng nghiên cứu hiện đại hôm nay mà còn là nền tảng bền vững cho những thế hệ mai sau.

Trong năm 2025, Viettel đã triển khai xây dựng các loạt các công trình có ý nghĩa chiến lược như: Data Center Tân Phú Trung (TPHCM), Tòa nhà Viettel Đà Nẵng… góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng công nghệ hiện đại, đáp ứng mục tiêu phát triển quốc phòng và chuyển đổi số quốc gia.

TRẦN BÌNH