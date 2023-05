Viettel Post đoạt giải Vàng IT World Awards 2023

Đây là một trong những giải thưởng công nghệ uy tín nhất thế giới, thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn tại Việt Nam và quốc tế. Giải thưởng cũng là hoạt động thường niên để các doanh nghiệp, tập đoàn khẳng định chất lượng sản phẩm dịch vụ công nghệ số đối với các đối tác nước ngoài.

Năm nay, hệ thống NOC của Viettel Post “giật” 3 giải vàng tại các hạng mục: IT Solutions for Technology (Giải pháp IT cho Công nghệ), Most Innovative IT Service (Dịch vụ CNTT sáng tạo nhất) và Transportation Management Systems (Hệ thống quản lý vận tải).

Đặc biệt, Viettel Post giành chiến thắng tuyệt đối khi có đến 3/3 hạng mục đề cử đều đạt giải Vàng cho hệ thống NOC. Kết quả này được đánh giá và xét duyệt bởi các chuyên gia đầu ngành lĩnh vực Công nghệ thông tin từ khắp nơi trên thế giới. Đây còn là năm thứ 3 liên tiếp Viettel Post giành chiến thắng tại IT World Awards. Đáng chú ý, trong lĩnh vực Logistics, Viettel Post là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam được vinh danh tại IT World Awards 2023.

Để được công nhận tại đề cử này, hệ thống NOC của Viettel Post đã chứng minh được hiệu quả trong thực tế và được khai thác, sử dụng thường xuyên. Cụ thể, sau 8 tháng triển khai, NOC đã giám sát 372 chỉ tiêu chất lượng, 241 chỉ tiêu kinh doanh của 63 chi nhánh, 72 trung tâm khai thác trên địa bàn tỉnh, gần 11.088 bưu tá trên toàn quốc.