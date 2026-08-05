Vinamilk: 50 năm nâng chuẩn để cùng giải những “bài toán” dinh dưỡng, góp phần phát triển đất nước

Chương trình nghệ thuật “50 năm Phụng sự khát vọng Việt” phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam mới đây đã tái hiện xúc động hành trình nửa thế kỷ của Vinamilk - một thương hiệu sinh ra từ gian khó, đồng hành và lớn lên cùng từng bước chuyển mình của đất nước. Nửa thế kỷ qua, Vinamilk luôn tự đặt cho mình những tiêu chuẩn ngày một cao hơn để đi tìm lời giải hiệu quả nhất.

Vinamilk kiên định phát huy vai trò tiên phong, và không ngừng nâng cao tiêu chuẩn để đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Bài toán 1: Nâng chuẩn nguyên liệu, tiến tới tự chủ chuỗi cung ứng

Trong thời kỳ Đổi mới, ngành sữa trong nước đứng trước nguy cơ phụ thuộc khi phần lớn nguyên liệu phải nhập khẩu, trong khi Việt Nam lại không có lợi thế tự nhiên cho chăn nuôi bò sữa: khí hậu nóng ẩm, quỹ đất đồng cỏ hạn chế, chăn nuôi chủ yếu nhỏ lẻ. Đến năm 2001, cả nước mới có khoảng 41.000 con bò sữa, nguyên liệu nhập khẩu vẫn chiếm khoảng 70%.

Trong bối cảnh đó, Vinamilk khởi xướng “Cuộc cách mạng trắng”, chủ động tìm đến nông dân, mang theo con giống, chuyển giao kỹ thuật và cam kết thu mua sữa tươi lâu dài - một sự bảo đảm đầu ra giúp hàng nghìn nông hộ yên tâm gắn bó với nghề. Song song đó, doanh nghiệp đầu tư các trang trại tập trung đạt chuẩn quốc tế như Global G.A.P, Organic châu Âu, từng bước làm chủ chuỗi giá trị.

Vinamilk đầu tư các trang trại tập trung, ứng dụng công nghệ để giải bài toán giống bò, thức ăn, nhiệt độ chuồng trại và kiểm soát chất lượng trong điều kiện khí hậu nhiệt đới

Đến nay, Vinamilk vận hành 15 trang trại công nghệ cao, quản lý đàn bò sữa khoảng 130.000 con với năng lực cung ứng khoảng 1,1 triệu lít sữa tươi mỗi ngày. Tự chủ chuỗi cung ứng không chỉ giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng ngay từ đầu vào, mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người dân Việt Nam: sinh kế ổn định cho hàng nghìn hộ nông dân, nguồn nguyên liệu sữa tươi trong nước dồi dào hơn, và giá thành sản phẩm ít phụ thuộc vào biến động thị trường nhập khẩu - để người tiêu dùng trong nước được tiếp cận nguồn sữa chất lượng cao với mức giá hợp lý và ổn định hơn.

Bài toán 2: Nâng chuẩn dinh dưỡng và chất lượng, chinh phục thị trường thế giới

Năm 2007, Việt Nam gia nhập WTO, mở ra cơ hội hội nhập nhưng cũng đặt ra một bài toán khắt khe hơn: liệu một thương hiệu Việt có thể tạo ra sản phẩm đủ sức đứng ngang hàng với những tên tuổi toàn cầu. Trước thách thức mới, Vinamilk xác định khoa học công nghệ và R&D là chiến lược mũi nhọn để nâng chuẩn chất lượng. Doanh nghiệp xây dựng dây chuyền tiệt trùng hiện đại năm 1991 và Siêu nhà máy sữa nước tại Bình Dương năm 2013 - một trong những nhà máy tự động và thông minh hàng đầu thế giới thời điểm đó.

Năng lực nghiên cứu cũng được đầu tư: Vinamilk phát triển công thức dinh dưỡng theo từng độ tuổi và đặc thù mỗi thị trường, mở rộng hợp tác cùng các tập đoàn dinh dưỡng, công nghệ sinh học hàng đầu như DSM, Chr. Hansen, Beneo, AAK. Đến nay, doanh nghiệp sở hữu hơn 250 sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, hiện diện tại 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời tiên phong khi ứng dụng thành công sáu loại HMO vào công thức sữa bột trẻ em - từng bước khẳng định vị thế dẫn đầu trên bản đồ dinh dưỡng toàn cầu.

Các sản phẩm Vinamilk đa dạng và đạt chứng nhận quốc tế, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho mỗi gia đình Việt

Bài toán 3: Nâng chuẩn tương lai, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên bền vững

Bước sang kỷ nguyên mới, phát triển bền vững trở thành bài toán chung của cả nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam. Từ năm 2012, Vinamilk tiên phong công bố Báo cáo Phát triển bền vững theo tiêu chuẩn GRI Standards, trước cả khi có quy định bắt buộc. Mô hình trang trại xanh Vinamilk Green Farm, cùng việc tích hợp năng lượng tái tạo và công nghệ tuần hoàn tại các nhà máy, đã giúp cắt giảm đáng kể lượng phát thải carbon.

Đến nay, năng lượng xanh chiếm khoảng 86% tổng năng lượng sử dụng trong hoạt động sản xuất của Vinamilk. Năm 2023, doanh nghiệp trở thành công ty sữa đầu tiên tại Việt Nam công bố lộ trình hướng tới Net Zero 2050, đồng thời là doanh nghiệp sữa Việt Nam đầu tiên tham gia Sáng kiến toàn cầu Pathways to Dairy Net Zero. Năm 2025, Vinamilk được vinh danh “Ngôi sao CSI”- biểu tượng cho 10 năm liên tiếp góp mặt trong Top 10 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam.

Nhà máy Mega của Vinamilk có khả năng thu hồi và tái sử dụng đến 90% nhiệt lượng phát sinh, từ đó tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải CO2 cũng như lượng nước tiêu thụ trong quá trình sản xuất

Nhìn lại chặng đường 50 năm (1976 - 2026), danh xưng "thương hiệu quốc gia" của Vinamilk không chỉ đến từ quy mô hàng đầu hay sự ưu ái của người tiêu dùng, mà còn từ tinh thần chủ động tiếp cận những đề bài khó của đất nước qua từng thời kỳ, không ngừng "nâng chuẩn" để đưa ra lời giải phụng sự khát vọng Việt Nam.

QUỲNH QUỲNH