Bảo Tín Mạnh Hải khai trương 11 điểm bán tại TPHCM: Nhiều quà tặng, ưu đãi cho khách hàng

Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) chính thức triển khai chương trình Khai trương đồng loạt 11 cửa hàng tại TP.HCM, từ 1-8-2026. Sự kiện đánh dấu cột mốc thương hiệu hiện diện với quy mô lớn tại thị trường phía Nam, đồng thời mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm, mua sắm và ưu đãi dành cho khách hàng trên toàn hệ thống.

Bảo Tín Mạnh Hải tưng bừng khai trương với 3.300 phần quà miễn phí mỗi ngày

“Siêu đại tiệc” khai trương với cơn mưa ưu đãi

Bước vào tháng 8, thị trường kim hoàn TPHCM trở nên sôi động hơn với sự kiện "Siêu khai trương" của Bảo Tín Mạnh Hải. Việc đưa vào vận hành 11 cửa hàng không chỉ khẳng định tiềm lực của thương hiệu 34 năm tuổi, mà còn mang đến sự thuận tiện tối đa khi khách hàng mua sắm với chất lượng đồng nhất, dịch vụ tận tâm và không gian ấm áp.

Các phần quà hấp dẫn được Bảo Tín Mạnh Hải trao đến tay khách hàng

Thay cho lời chào ấn tượng, từ 1-8 đến 7-8, thương hiệu tung ra "cơn mưa" ưu đãi với hơn 23.000 quà tặng, tương ứng 3.300 phần quà miễn phí mỗi ngày cho khách tham quan và mua sắm tại các cửa hàng trên toàn thành phố.

Tâm điểm thu hút người tiêu dùng là cơ hội sở hữu bộ sưu tập Vàng Son Đất Việt phiên bản giới hạn với mức giá siêu hời (chỉ bằng dòng Tiểu Kim Cát) dành cho 100 khách hàng nhanh tay nhất.

Hàng loạt chính sách giảm giá sâu như: chương trình Đồng giá từ 100K Charm Bạc Dấu Son Độc Lập đồng giá chỉ từ 100.000 đồng; giảm đến 30% trang sức bạc và 15% trang sức vàng tây, giảm 15% sản phẩm phong thủy; khuyến mãi 20% tiền công trang sức vàng 24K… Cùng với đó là cơ hội rinh ngay E-Voucher trị giá 300.000 đồng dành riêng cho những khách hàng may mắn khi mua sắm các sản phẩm trang sức.

Hệ sinh thái toàn diện - “Mọi nhu cầu, Một điểm đến”

Sứ mệnh của một thương hiệu lâu năm không chỉ ở quy mô điểm bán, mà ở cách kiến tạo một hệ sinh thái sản phẩm toàn diện. BTMH mang đến không gian "rừng vàng, biển bạc" trải rộng nhiều phân khúc, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu.

Ở nhóm vàng bạc tích lũy, bên cạnh dòng sản phẩm vàng Kim Gia Bảo, bạc Ngân Gia Bảo, thương hiệu ghi dấu ấn với Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ qua bộ sưu tập Vàng Son Đất Việt và Tứ Quý Thịnh Vượng - giải pháp phá vỡ mọi rào cản, giúp giới trẻ, người mới đi làm hay bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tích lũy từ những khoản vừa sức.

Phân khúc trang sức tạo dấu ấn mạnh mẽ với những bộ sưu tập tôn vinh phong cách cá nhân: từ của hồi môn truyền đời; tối giản, thanh lịch công sở hằng ngày, cho đến điểm nhấn lộng lẫy dành cho các buổi tiệc hay sự kiện.

Quà tặng Vàng là dòng sản phẩm đặc biệt của Bảo Tín Mạnh Hải khi khách hàng có thể lựa chọn theo: phong thủy, người nhận, các dịp trọng đại… với các thiết kế tinh xảo, ý nghĩa trọn vẹn, thể hiện sự trân trọng và đẳng cấp của người tặng.

Tất cả đều hội tụ trọn vẹn tại “Điểm đến Vàng 24K”: mua vàng tích lũy an toàn, lựa chọn trang sức tinh tế cho bản thân, tặng quà ý nghĩa cho người thân yêu, chuẩn bị trọn vẹn quà cưới hồi môn hay lưu giữ những dấu mốc quan trọng trong cuộc sống…

Hệ sinh thái sản phẩm đa dạng của Bảo Tín Mạnh Hải phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng.

Tăng tốc mở rộng thị trường phía Nam

Ra mắt điểm bán đầu tiên tại TP.HCM vào đầu năm 2026, chỉ trong vòng 6 tháng, BTMH đã nâng số lượng cửa hàng lên con số 11, một tốc độ phát triển nỗ lực trong ngành kim hoàn. Chiến lược này giúp khách hàng dễ dàng thuận tiện mua sắm ngay tại cửa hàng gần nhà nhất mà không phải di chuyển xa.

Lấy chữ “Tín” làm nền tảng, thương hiệu chạm ngõ thị trường sôi động nhất cả nước bằng sự chân thành và bản lĩnh của một thương hiệu 34 năm tuổi.

BTMH hiểu rằng, văn hóa kinh doanh minh bạch, lấy khách hàng làm trọng tâm mới là gốc rễ của sự phát triển. Việc đẩy mạnh chuẩn hóa quản trị, ứng dụng công nghệ hiện đại vào vận hành toàn chuỗi tại TP.HCM chính là cam kết mang lại trải nghiệm dịch vụ đồng nhất, chuyên nghiệp và tận tâm nhất.

TP.HCM được xác định là địa bàn trọng điểm của BTMH trong tầm nhìn mở rộng quy mô. Sự hiện diện của 11 cửa hàng không chỉ gia tăng khả năng phục vụ khách hàng mà còn tạo tiền đề mở rộng sang các tỉnh, thành phía Nam, trở thành “Điểm đến Vàng 24K” - người đồng hành tin cậy trên mọi dấu mốc vàng son của người Việt.

Danh sách 11 cửa hàng tại TPHCM: 608 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ A36A Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh 194A Tân Hương, phường Phú Thọ Hòa Co-opXtra Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hưng 122- 124 Châu Văn Liêm, phường Chợ Lớn 677 Quang Trung, phường Thông Tây Hội 294 Hai Bà Trưng, phường Tân Định VinCom Grand Park, phường Long Thạnh Mỹ 900-902-904 Cách Mạng Tháng 8, phường Tân Sơn Nhất 22 Âu Cơ, phường Tân Hòa Aeon Mall Tân Phú, số 30 Tân Thắng, phường Tân Sơn Nhì

NGỌC HẢI