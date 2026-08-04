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Dai-ichi Life Việt Nam: 20 năm đồng hành bảo vệ triệu yêu thương

Hướng đến chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập (18-01-2007 – 18-01-2027), Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam chính thức triển khai chương trình khuyến mại quay số may mắn: “20 năm đồng hành bảo vệ triệu yêu thương”.

Dai-ichi Life Việt Nam: 20 năm đồng hành bảo vệ triệu yêu thương

Chương trình diễn ra từ ngày 01-8-2026 đến hết ngày 31-01-2027 với 2.000 giải thưởng, tổng trị giá lên đến gần 12 tỷ đồng.

Đây là chương trình khuyến mại có quy mô lớn và là một trong các hoạt động nổi bật tri ân đến hàng triệu khách hàng và gia đình đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng Dai-ichi Life Việt Nam trong suốt hành trình gần hai thập kỷ qua.

Chương trình áp dụng đối với các hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong thời gian khuyến mại và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo thể lệ chương trình. Khách hàng tham gia chương trình sẽ được cấp mã số dự thưởng tương ứng với mức phí bảo hiểm thực đóng định kỳ đầu tiên hợp lệ. Với mỗi 20 triệu đồng phí bảo hiểm thực đóng định kỳ đầu tiên, khách hàng sẽ nhận được 01 mã số dự thưởng để tham gia các đợt quay số may mắn.

Thông tin chi tiết chương trình, khách hàng có thể truy cập tại website và facebook Dai-ichi Life Việt Nam, hoặc liên hệ tổng đài dịch vụ khách hàng (028) 3810 0888 (phím 1).

THANH HOÀNG

Từ khóa

Dai-ichi Life Việt Nam Phí bảo hiểm Hợp đồng bảo hiểm Mã số Khuyến mãi Thể lệ Quay số Hợp lệ Tỷ đồng Thưởng

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