Thông tin kinh tế

PVFCCo – Phú Mỹ khánh thành hệ thống băng tải hiện đại

Hệ thống băng tải hiện đại đánh dấu thêm một bước tiến trong quá trình tự động hóa sản xuất của đơn vị.

Hệ thống băng tải được lắp đặt tại khu vực Nhà máy NPK Phú Mỹ
Hệ thống băng tải được lắp đặt tại khu vực Nhà máy NPK Phú Mỹ

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ, mã chứng khoán DPM) vừa khánh thành và đưa vào vận hành hệ thống băng tải vận chuyển phân bón tại Tổ hợp Nhà máy Phú Mỹ.

Hệ thống băng tải được lắp đặt tại khu vực Nhà máy NPK Phú Mỹ, có công suất 55 tấn/giờ, thiết kế chuyên dụng và tối ưu cho nhu cầu vận chuyển liên tục 24/7 các chủng loại NPK đóng bao. Hệ thống hiện đại, đồng bộ, khép kín với các hạng mục kết cấu, tuyến băng tải, robot cùng các thiết bị vận hành tự động hóa, hệ thống điện, chiếu sáng, hầm và các tiện ích kỹ thuật, số hóa kết nối quản lý chung.

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Hệ thống hiện đại, đồng bộ, khép kín với các hạng mục kết cấu, tuyến băng tải, robot cùng các thiết bị vận hành tự động hóa

Ngay sau khi hoàn thành công tác chạy thử, đào tạo, vận hành, hệ thống băng tải đã được đưa vào sử dụng liên tục, đặc biệt phát huy hiệu quả vượt trội trong thời điểm mùa mưa và cao điểm điều độ, sử dụng phân bón vụ trồng trọt chính hiện nay.

Hệ thống có tổng mức đầu tư khoảng 30 tỷ đồng, bảo đảm các yêu cầu về an toàn, chất lượng và kỹ thuật, là minh chứng cho chiến lược đầu tư đồng bộ của PVFCCo – Phú Mỹ trong hiện đại hóa công nghệ, tự động hóa sản xuất và tối ưu hiệu quả vận hành của doanh nghiệp.

ĐÌNH KHÔI

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Nhà máy Phú Mỹ Băng tải PVFCCo Nhà máy NPK Phú Mỹ Vụ trồng trọt Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí DPM Phú Mỹ NPK Đóng bao

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