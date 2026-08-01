Lấy người dân làm trung tâm trong cải cách thủ tục hành chính

Với nhiều mô hình đổi mới gắn với chuyển đổi số, phường Phú Lợi (TPHCM) tiếp tục ghi dấu ấn trong công tác cải cách hành chính. Trong 6 tháng đầu năm 2026, địa phương đạt tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và giải quyết đúng, trước hạn đều ở mức 99,9%; đồng thời triển khai nhiều sáng kiến lấy người dân làm trung tâm phục vụ, góp phần nâng cao chất lượng chính quyền số.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2026 nhận khen thưởng

Tại hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2026, UBND phường Phú Lợi cho biết công tác cải cách hành chính tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật.

Quang cảnh hội nghị sơ kết tại phường Phú Lợi

Trong 6 tháng đầu năm, phường tiếp nhận 7.842 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 99,9%; 7.799/7.806 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, đạt 99,9%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99,99%, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 96,23%; tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu số hóa đạt 98,64%; 100% thủ tục hành chính có nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến.

Mức độ hài lòng của người dân đạt từ 99,1% đến 99,9%. Đặc biệt, năm 2025, phường Phú Lợi xếp hạng 10/168 xã, phường về cải cách hành chính.

Ông Trần Khắc Tuấn, Đại diện Sở Nội vụ TPHCM đánh giá cao những kết quả phường Phú Lợi đạt được trong công tác cải cách hành chính

Ông Trần Trọng Kiên, đại diện Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số giải quyết thủ tục hành chính

Hội nghị đã nghe 3 tham luận chuyên đề với nhiều nội dung thiết thực. Trong đó, Công an phường giới thiệu mô hình chuyển đổi từ quản lý hành chính sang phục vụ hành chính, lấy người dân làm trung tâm. Trung tâm Phục vụ hành chính công báo cáo kết quả khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia để thay thế thành phần hồ sơ theo Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ, góp phần giảm giấy tờ, thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Phòng Văn hóa - Xã hội chia sẻ nhiều giải pháp, mô hình hiệu quả trong cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.

Chủ tịch UBND phường Phú Lợi Phan Công Khanh phát biểu tại hội nghị

Nổi bật là các mô hình “Chính quyền khu phố mới bằng nền tảng số - Khoảng cách 0 mét”, “Khu phố Vinh Sơn thông minh - Dashboard điều hành và phản ánh hiện trường”, “Quản trị công việc thông minh, chuẩn dữ liệu”. Các mô hình góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, mở rộng dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi và nhóm yếu thế tiếp cận dịch vụ hành chính thuận lợi hơn.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, phường Phú Lợi tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, góp phần xây dựng chính quyền địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ TPHCM và Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của UBND phường Phú Lợi trong công tác cải cách hành chính; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác hiệu quả dữ liệu số, hướng tới xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại và phục vụ.

Lãnh đạo phường trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc tại Hội thi đổi mới, sáng tạo về cải cách hành chính năm 2026

Dịp này, UBND phường Phú Lợi đã trao giấy khen cho 2 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2026; đồng thời trao giải Hội thi đổi mới, sáng tạo về cải cách hành chính năm 2026 cho 3 tập thể và 3 cá nhân có sáng kiến tiêu biểu.

Cùng ngày, phường Bến Cát tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo phường với chủ doanh nghiệp, cán bộ Công đoàn cơ sở và công nhân lao động trên địa bàn năm 2026.

Hiện phường Bến Cát có 295 doanh nghiệp với khoảng 59.018 lao động, 162 Công đoàn cơ sở với hơn 52.600 đoàn viên. Từ ngày 1-7-2025 đến nay, Công đoàn phường Bến Cát đã thành lập mới 4 Công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn với 442 đoàn viên.

Người lao động, doanh nghiệp đóng góp ý kiến tại buổi đối thoại

Thời gian qua, các doanh nghiệp cơ bản duy trì hoạt động ổn định, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Quan hệ lao động trên địa bàn nhìn chung hài hòa, đa số doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định về tiền lương, bảo hiểm, an toàn lao động. Tuy nhiên, người lao động vẫn còn gặp khó khăn về nhà ở, chi phí sinh hoạt, học tập của con em và tiếp cận các thiết chế văn hóa.

Tại buổi đối thoại, đại diện doanh nghiệp đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và các giải pháp thu hút lao động như mở rộng trường học, hỗ trợ nhà trọ, giảm chi phí điện, nước và tăng cường kết nối với các trung tâm giới thiệu việc làm…

Phường Bến Cát cùng các sở, ngành lắng nghe, đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã tiếp thu, giải đáp các ý kiến thuộc thẩm quyền, khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển bền vững.

TÂM TRANG