Coteccons kết thúc năm tài chính 2026 với doanh thu tăng 38%, lợi nhuận tăng hơn 72%

Nhìn lại năm tài chính 2026 (FY2026), bà Nguyễn Trình Thùy Trang, Phó Tổng Giám đốc Khối Vận hành Coteccons cho biết: trong năm qua, công ty không chọn “phòng thủ” mà nỗ lực tiến về phía trước để ghi những “bàn thắng” ấn tượng.

Theo đó: Doanh thu thuần hợp nhất quý IV năm tài chính 2026 đạt 10.471 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 12 tháng đạt 34.340 tỷ đồng, tăng 38,0% so với cùng kỳ, vượt 14,5% kế hoạch năm. Lợi nhuận gộp quý IV đạt 466 tỷ đồng, tăng 116,0%; lợi nhuận gộp lũy kế 12 tháng đạt 1.446 tỷ đồng, tăng 77,4%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV đạt 146 tỷ đồng; lũy kế 12 tháng đạt 788 tỷ đồng, tăng 72,7% so với năm trước, vượt 12,6% kế hoạch đề ra.

Thành quả này được tạo nên từ hàng nghìn lựa chọn đúng đắn mỗi ngày của tất cả thành viên Coteccons: lựa chọn chịu trách nhiệm khi không ai nhắc nhở, lựa chọn thực thi thay vì trì hoãn, lựa chọn đặt lợi ích chung lên trên sự thuận tiện của bản thân. Để ghi nhận những đóng góp đã làm nên các “bàn thắng” của FY2026, quỹ thưởng hiệu suất năm nay đạt mức bình quân 3,5 tháng lương, cao hơn năm trước. Đặc biệt, mức thưởng cao nhất dành cho nhóm Outstanding (Xuất sắc) lên tới 8 tháng lương và nhóm High Effective (Hiệu quả cao) nhận được 3-5 tháng lương.

VÂN LINH