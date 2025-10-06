Vinh danh các doanh nghiệp công nghệ số xuất sắc Việt Nam 2025

Top 10 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam là chương trình thường niên bình chọn và công nhận các doanh nghiệp có uy tín và năng lực hàng đầu của Việt Nam do VINASA khởi xướng và tổ chức từ năm 2014. Năm 2025 đánh dấu bước đổi mới toàn diện của chương trình. Theo đó, lần đầu tiên, việc chọn và vinh danh các doanh nghiệp xuất sắc được gắn kết chặt chẽ với việc đánh giá và xây dựng bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Phương pháp đánh giá VINASA Tech Map được áp dụng để xây dựng bản đồ dựa theo phương pháp luận Magic Quadrant của Gartner, các câu hỏi được điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của Việt Nam.

Bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2025 bao quát 23 lĩnh vực được chia làm 5 nhóm: doanh nghiệp phát triển công nghệ và cung cấp nền tảng; doanh nghiệp cung cấp giải pháp quản trị; doanh nghiệp cung cấp giải pháp chuyên ngành; doanh nghiệp dịch vụ số; doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ số. Các lĩnh vực lựa chọn xây dựng đầy đủ từ hạ tầng số, các công nghệ mới AI, blockchain đến các doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm, dịch vụ số cho các ngành kinh tế như thương mại điện tử, logistics, y tế và nông nghiệp. Trong đợt này, có 257 doanh nghiệp được sắp xếp vào 389 vị trí trong 23 bản đồ. Trong đó, 81 doanh nghiệp được xác thực với các dữ liệu đầy đủ, sắp xếp vào 171 vị trí trên bản đồ của 23 lĩnh vực. Lễ vinh danh sẽ diễn ra vào ngày 9-10 tại Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VINASA cho biết, VINASA kỳ vọng bản đồ doanh nghiệp công nghệ số với cách tiếp cận toàn diện và chuẩn quốc tế sẽ giúp các doanh nghiệp “biết mình, biết người”, phát huy những điểm mạnh và cải thiện những điểm hạn chế, liên tục đổi mới sáng tạo, xây dựng năng lực để khẳng định vị thế của mình trên bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

* Tại cuộc gặp mặt báo chí, VINASA cũng công bố “Diễn đàn trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2025 – AI360”. Theo đó, với sự bảo trợ của Bộ KH-CN, với chủ đề chủ đề “Xây dựng doanh nghiệp và xã hội thông minh cùng AI”, AI360 sẽ diễn ra vào ngày 9-10. Diễn đàn được định vị là sự kiện thường niên quan trọng, là nền tảng kết nối lãnh đạo các ban, bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học, cùng cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, nhằm thúc đẩy ứng dụng AI sâu rộng vào mọi mặt của đời sống và kinh tế. AI360 sẽ tập trung vào việc bàn thảo chuyển hóa chiến lược AI thành hành động thực tiễn, thông qua các nội dung trọng tâm: AI trong chính quyền và tổ chức: nâng cao hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hệ sinh thái giải pháp Việt Nam: sẵn sàng cho mọi bài toán doanh nghiệp; xây dựng và năng lực phát triển sản phẩm AI cho các doanh nghiệp công nghệ Việt.

Diễn đàn AI360 quy tụ lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học từ các đơn vị tiên phong như MOMO, AWS, Microsoft,… Diễn đàn còn có các gian hàng giới thiệu giải pháp AI, tạo cơ hội kết nối B2G (doanh nghiệp – Chính phủ) và B2B (doanh nghiệp – doanh nghiệp)...

