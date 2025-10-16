Vĩnh Long: Tạo cơ chế, chính sách thuận lợi cho doanh nghiệp

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời (thứ 3, 4 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp tiêu biểu

Tham dự buổi họp mặt có các đồng chí: Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Tại buổi họp mặt, đại diện nhiều doanh nghiệp bày tỏ sự phấn khởi, vui mừng khi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) diễn ra thành công tốt đẹp; đặc biệt Đại hội đã xác định mục tiêu xây dựng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030 trở thành Trung tâm kinh tế biển và sản xuất năng lượng tái tạo của vùng ĐBSCL. Đại diện một số doanh nghiệp đã hiến kế tâm huyết để hoàn thiện hạ tầng logistics, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, góp phần đưa tỉnh Vĩnh Long phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu cho biết, thời gian qua tuy còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng đội ngũ doanh nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực vươn lên, từng bước khẳng định vai trò, vị thế quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và cả nước. Tỉnh Vĩnh Long cam kết tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực đầu tư và đăng ký kinh doanh, qua đó tạo môi trường minh bạch, thông thoáng để doanh nghiệp an tâm mở rộng sản xuất. Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu khẳng định, địa phương luôn khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh để cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, bắt nhịp với xu thế phát triển trong kỷ nguyên hội nhập đúng với định hướng, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Tỉnh Vĩnh Long có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế của tỉnh mang tính bổ trợ giữa các vùng nội tỉnh, trong đó nổi bật là thế mạnh về cây ăn trái, rau màu, dừa, năng lượng tái tạo và nuôi trồng thủy sản ven biển. Bên cạnh đó, Vĩnh Long có tiềm năng lớn về dịch vụ - du lịch, với hệ thống di sản văn hóa phong phú, kết hợp lợi thế du lịch sinh thái miệt vườn, du lịch biển, tâm linh và làng nghề truyền thống, góp phần thúc đẩy du lịch cộng đồng và phát huy giá trị văn hóa, bản sắc địa phương.

Tỉnh Vĩnh Long hiện có 218 dự án thứ cấp đang hoạt động trong các khu kinh tế và công nghiệp. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần duy trì niềm tin và thúc đẩy dòng vốn vào địa phương… Tại buổi họp mặt, UBND tỉnh Vĩnh Long biểu dương 56 doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc năm 2024 và 2025.

MINH NGUYÊN