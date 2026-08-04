Vĩnh Long: Lấy mẫu 620 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bến Tre để giám định ADN

Ngày 4-8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bến Tre (phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long), Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức lễ dâng hương trước khi triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, nhằm xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Trong đợt này, lực lượng chức năng sẽ lấy mẫu từ 620 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

Quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn do nhiều phần mộ đã được nâng cấp, tu bổ qua nhiều giai đoạn, khiến việc xác định vị trí hài cốt mất nhiều thời gian; có những ngôi mộ được chôn sâu hơn 1,5m. Sau nhiều năm an táng, không ít mẫu hài cốt đã bị phân hủy, không còn đủ điều kiện phục vụ giám định ADN.

Các tổ công tác được trang bị kính lúp nhằm kiểm tra, lựa chọn những mẫu hài cốt còn bảo đảm chất lượng. Công tác lấy mẫu dự kiến hoàn thành trong khoảng 16 ngày.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các liệt sĩ sau nhiều năm mong mỏi tìm lại tên tuổi người thân.

Công tác lấy mẫu được ghi chép lại cẩn thận

Thượng tá Trần Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc lấy mẫu được thực hiện theo quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng. Do đây là nhiệm vụ có yêu cầu chuyên môn cao, đơn vị đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, đồng thời bố trí cán bộ có kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn lực lượng mới để bảo đảm quá trình lấy mẫu đúng quy định, an toàn và hiệu quả.

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TÍN HUY