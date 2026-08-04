Vĩnh Long: Lấy mẫu 620 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bến Tre để giám định ADN

Trong đợt này, lực lượng chức năng sẽ lấy mẫu từ 620 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
Quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn do nhiều phần mộ đã được nâng cấp, tu bổ qua nhiều giai đoạn, khiến việc xác định vị trí hài cốt mất nhiều thời gian; có những ngôi mộ được chôn sâu hơn 1,5m. Sau nhiều năm an táng, không ít mẫu hài cốt đã bị phân hủy, không còn đủ điều kiện phục vụ giám định ADN.
Các tổ công tác được trang bị kính lúp nhằm kiểm tra, lựa chọn những mẫu hài cốt còn bảo đảm chất lượng. Công tác lấy mẫu dự kiến hoàn thành trong khoảng 16 ngày.
Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các liệt sĩ sau nhiều năm mong mỏi tìm lại tên tuổi người thân.
Thượng tá Trần Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc lấy mẫu được thực hiện theo quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng. Do đây là nhiệm vụ có yêu cầu chuyên môn cao, đơn vị đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, đồng thời bố trí cán bộ có kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn lực lượng mới để bảo đảm quá trình lấy mẫu đúng quy định, an toàn và hiệu quả.