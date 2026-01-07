VPBank trao 54 học bổng Future VPBanker 2025 cho nhân tài trẻ

Lễ trao Học bổng Future VPBanker 2025 vinh danh 54 sinh viên xuất sắc từ các trường Đại học trên toàn quốc vừa được VPBank tổ chức tại Hà Nội và TPHCM. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên, khẳng định cam kết bền bỉ của VPBank trong chiến lược đầu tư dài hạn cho con người - nền tảng cốt lõi của một Việt Nam thịnh vượng.

Bà Trần Thị Diệp Anh, Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực VPBank phát biểu tại sự kiện

54 gương mặt đại diện cho tinh thần Future VPBanker

Học bổng Future VPBanker 2025 có tổng giá trị lên tới 1 tỷ đồng, tiếp nối sứ mệnh “Vì một Việt Nam thịnh vượng” và chiến lược phát triển bền vững lấy con người làm trọng tâm. Từ hơn 1.700 hồ sơ đến từ 137 trường đại học trên khắp cả nước, trải qua ba vòng tuyển chọn nghiêm ngặt, 54 sinh viên tiêu biểu - những gương mặt đại diện cho thế hệ trẻ giàu tri thức, bản lĩnh cá nhân và khát vọng vươn lên mạnh mẽ - đã được lựa chọn. Không chỉ nổi bật về thành tích học tập, các Future VPBanker còn gây ấn tượng bởi hồ sơ phát triển toàn diện: tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội, lãnh đạo tổ chức sinh viên và không ngừng trau dồi kỹ năng để sẵn sàng hội nhập môi trường làm việc chuyên nghiệp. Đây cũng chính là những nhân tố được VPBank kỳ vọng sẽ góp phần định hình diện mạo mới cho nguồn nhân lực ngân hàng trong tương lai.

Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Thị Diệp Anh, Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) nhấn mạnh, thông qua hai chương trình trọng điểm thường niên là Học bổng Thịnh Vượng và Học bổng Future VPBanker, VPBank mong muốn đồng hành cùng sinh viên Việt Nam ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hỗ trợ các bạn khai phá tiềm năng, định vị con đường sự nghiệp và sẵn sàng bứt phá trong môi trường chuyên nghiệp.

“Future VPBanker không đơn thuần là một chương trình học bổng, mà là một hành trình trải nghiệm và kết nối. Trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chóng, trải nghiệm thực tiễn và môi trường phát triển phù hợp chính là bệ phóng quan trọng để người trẻ trưởng thành bền vững,” bà Diệp Anh chia sẻ.

Khi học bổng trở thành điểm tựa cho những hành trình vượt khó

Giữa những gương mặt trẻ được vinh danh, câu chuyện của Lê Văn Trường, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM, đã để lại nhiều xúc động. Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã H’ra, huyện Mang Yang (Gia Lai), Trường kiên trì theo đuổi con đường học tập khi cùng lúc theo học hai ngành Công nghệ thông tin và Luật. Vượt qua nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế, Trường vẫn nỗ lực đạt thành tích tốt và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Văn Trường cùng các bạn sinh viên xuất sắc nhận Học bổng Future VPBanker 2025 tại đầu cầu TPHCM

Với Trường, học bổng Future VPBanker 2025 không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực học tập trong suốt thời gian qua, mà còn là một bước ngoặt quan trọng về mặt tinh thần và định hướng.. “Học bổng tiếp thêm cho em sự tự tin để theo đuổi con đường học thuật và nghề nghiệp đã lựa chọn, đồng thời mở ra cơ hội được tiếp cận gần hơn với môi trường doanh nghiệp lớn, chuyên nghiệp và có tầm nhìn dài hạn như VPBank. Em cũng mong muốn trở thành cầu nối lan tỏa hình ảnh một VPBank trẻ trung, sáng tạo và dám khác biệt đến với cộng đồng sinh viên,” - Trường chia sẻ.

Câu chuyện của Trường không phải là cá biệt. Đó cũng chính là tinh thần chung mà học bổng Future VPBanker hướng tới: đồng hành cùng những sinh viên dám ước mơ, nghiêm túc với con đường học tập và sẵn sàng tạo ra giá trị tích cực cho xã hội.

Gia nhập “Miền đất Nhân tài” VPBank

Trở thành Future VPBanker 2025, 54 sinh viên sẽ chính thức gia nhập hệ sinh thái nhân tài của VPBank, đảm nhận vai trò Đại sứ Thương hiệu Tuyển dụng VPBank và là thành viên của một cộng đồng sinh viên tài năng. Trong vai trò Đại sứ, các sinh viên sẽ được cọ xát và trải nghiệm môi trường làm việc thực tế ngành ngân hàng, tham gia các hoạt động gắn kết, trở thành cầu nối lan tỏa giá trị văn hóa, tinh thần VPBank tới cộng đồng sinh viên tại chính ngôi trường mình đang theo học, và góp phần thúc đẩy hình ảnh VPBank là miền đất hội tụ và nuôi dưỡng nhân tài trẻ.

Các sinh viên nhận học bổng Future VPBanker 2025 tại đầu cầu Hà Nội

Đặc biệt, 54 sinh viên nhận học bổng cũng sẽ được tuyển thẳng vào vòng cuối của chương trình VPBank Young Talents 2026 - chương trình tuyển dụng và phát triển nhân tài trẻ trọng điểm, được thiết kế nhằm đào tạo sinh viên mới ra trường trở thành các quản lý và lãnh đạo trẻ của VPBank trong tương lai. Đặc quyền này không chỉ mở ra cơ hội nghề nghiệp rõ ràng, mà còn cho thấy sự tin tưởng của VPBank vào tiềm năng phát triển dài hạn của thế hệ Future VPBanker.

VÂN NGUYỄN