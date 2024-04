Vụ 4 thợ lò tử vong: Nồng độ khí metan chỉ 2% cũng gây cháy

Tại các hầm lò khai thác than, khí metan (CH4) tích tụ trên nóc lò hoặc những khoảng trống không được thông gió được tạo ra song song với quá trình khai thác khoáng sản. Khi khí metan ở nồng độ 2% nếu có tia lửa sẽ xảy ra cháy. Đặc biệt, tai nạn do cháy nổ khí metan trong hầm lò khai thác than được đánh giá là khủng khiếp.

Chiều 3-4, liên quan tới vụ cháy khí metan trong hầm lò của Công ty Than Thống Nhất (ở TP Cẩm Phả, Quảng Ninh), đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngoài 4 thợ lò tử vong, vụ tai nạn cũng làm 7 công nhân khác bị thương phải nhập viện.

Hầm lò nơi xảy ra vụ cháy khi mê tan làm nhiều công nhân thương vong

Theo ông Nguyễn Bá Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, phần lớn các công nhân bị thương phải nhập viện điều trị là bị thương ở phần mềm, có 1 người bị ngộ độc khí metan nhưng vẫn tỉnh táo và 1 người bị dập phổi nhẹ. Sau khi được chăm sóc, điều trị, tới chiều cùng ngày, các công nhân bị thương đều cơ bản ổn định sức khỏe và tỉnh táo.

Theo ông Nguyễn Viết Dương, cựu chuyên gia về cơ điện mỏ của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), tại các hầm lò khai thác than, khí metan (CH4) tích tụ trên nóc lò hoặc những khoảng trống không được thông gió được tạo ra song song với quá trình khai thác khoáng sản. Khi khí metan ở nồng độ 2% nếu có tia lửa sẽ xảy ra cháy. Khi nồng độ trên 4%, nếu có tia lửa sẽ phát ra nổ, trong khi chỉ cần đá chạm vào nhau, hay có sự va chạm giữa các thiết bị trong hầm lò cũng có thể đủ phát ra tia lửa dẫn đến nguy cơ trên.

Đại diện lãnh đạo TP Cẩm Phả, Quảng Ninh thăm hỏi công nhân bị thương trong vụ tai nạn

Đặc biệt, tai nạn do cháy nổ khí metan trong hầm lò khai thác than được đánh giá là khủng khiếp hơn tai nạn bục nước, sập hầm lò, do cơ hội sống sót của các thợ lò ít hơn nhiều lần. Ngoài sức ép của vụ nổ, sức nóng của nhiệt độ lên tới cả ngàn độ C trong thời gian rất ngắn thì sự cố cháy, nổ khí metan tan còn gây ra chất kịch độc.

Trước đó, khoảng 0 giờ 20 phút ngày 3-4 tại gương lò XV5-140 số 2, phân xưởng đào lò 2 của Công ty Than Thống Nhất đã xảy ra vụ cháy khí metan. Qua kiểm tra, đây là lò đào diện tích 23m2, chống thép SVP-27, bước chống 0,5m/vì. Lò đã đào sâu được 240m so với thiết kế 380m. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, lãnh đạo TKV và Công ty Than Thống Nhất đã có mặt, kịp thời chỉ đạo đội cấp cứu mỏ triển khai công tác cứu hộ. Đến 3 giờ 15 phút sáng cùng ngày đã kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn, vụ cháy làm 4 công nhân tử vong và 7 người bị thương.

Danh sách 4 công nhân tử vong trong vụ cháy khí metan, gồm: 1. Trần Văn Bảo (sinh năm 1989, ở Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) 2. Ngô Thành Luân (sinh năm 1987, ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) 3. Tạ Văn Nhâm (sinh năm 1990, ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) 4. Lê Văn Huyên (sinh năm 1991, ở tỉnh Cao Bằng)

