Vụ án buôn lậu hơn 200 tấn đường cát qua biên giới ở Long An: Đối tượng cầm đầu lãnh 8 năm tù

Sau nhiều ngày xét xử, ngày 22-11, TAND tỉnh Long An tuyên án các bị cáo trong đường dây buôn lậu đường cát lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Long An do La Văn Trận (47 tuổi, ngụ xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng) cầm đầu.

Bị cáo La Văn Trận với vai trò chủ mưu, cầm đầu bị tuyên mức án 8 năm tù về tội "buôn lậu". Với vai trò giúp sức tích cực, các bị cáo khác, gồm: Võ Văn Công lãnh mức án 7 năm 6 tháng tù; Lê Minh Dững lãnh 7 năm tù; Phạm Văn Định lãnh 3 năm tù cùng về tội “buôn lậu”. Riêng 21 bị cáo còn lại chịu mức án từ 1 năm đến 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ 40 ngày 30-6-2022, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Tân Hưng thuộc Công an tỉnh Long An phối hợp Đồn biên phòng Sông Trăng, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An triệt xóa đường dây buôn lậu đường cát với số lượng lớn lên đến trên 91 tấn; thu giữ 8 xe tải, 1 ô tô 16 chỗ, 14 mô tô và 1 phà gỗ.

Mở rộng điều tra, khám xét thêm 2 địa điểm, công an thu giữ nhiều đường lậu và tang vật khác liên quan đến vụ án. Tổng số đường lậu thu giữ trong vụ án trên 206 tấn.

Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long an xác định, từ ngày 2-4-2022 đến ngày 29-6-2022, La Văn Trận nhiều lần liên hệ mua đường cát từ Campuchia, sau đó cùng 24 đối tượng khác vận chuyển đưa vào nội địa Việt Nam tiêu thụ, thu lợi bất chính.