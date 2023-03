Vụ án buôn lậu xăng giai đoạn 2: Truy tố 32 bị can về tội Trốn thuế

Các bị can cầm đầu cùng ngụ TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là Mai Thị Dần (57 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc), Nguyễn Đức Chuyên (62 tuổi, chồng Mai Thị Dần), Nguyễn Đức Dần (37 tuổi, cháu bị can Chuyên).

Theo cáo trạng, vào ngày 8-2-2021, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Thanh Hữu (giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cầm đầu cùng 73 đồng phạm tội Buôn lậu, Nhận hối lộ trong vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu. Trong quá trình điều tra, công an phát hiện bị can Nguyễn Thăng Long (Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu 55555, huyện Trảng Bom) tiêu thụ nguồn xăng dầu không có hóa đơn chứng từ do Mai Thị Dần cung cấp.

Năm 2018, Nguyễn Đức Dần biết một nguồn xăng dầu không rõ nguồn gốc bán với giá rẻ nên đã rủ vợ chồng Nguyễn Đức Chuyên mua bán kiếm lời. Sau khi nhập xăng dầu lậu, vợ chồng Mai Thị Dần đã chỉ đạo kế toán của công ty xuất bán cho các đầu mối ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Đắk Lắk, Khánh Hòa, với giá chiết khấu cho khách hàng khi mua xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ cao hơn giá nhà nước chiết khấu từ 200 đến 300 đồng/lít.

Nguyễn Đức Chuyên và Nguyễn Đức Dần thành lập Công ty TNHH Đầu tư thương mại vận tải Hải Anh (Công ty Hải Anh) với mục đích dùng tàu biển để chở xăng dầu và để hợp thức hóa, vợ chồng Mai Thị Dần đã chỉ đạo bộ phận kế toán của Công ty Lộc Hà làm thủ tục bán các tàu cho Công ty Hà Anh.

Khi giao dịch, những người bán xăng dầu gửi Nguyễn Đức Dần tọa độ điểm hẹn ra biển và đến khi trời tối, Dần cùng các thuyền trưởng, thuyền viên lái tàu rời cảng Hà Lộc, di chuyển ra biển Đông theo hướng phao số 0 biển Vũng Tàu theo tọa độ đã cài đặt sẵn. Dần chỉ đạo thuyền trưởng phát tín hiệu bằng các chớp đèn pha khi có tàu đáp lại tương tự thì xác định đó là tàu bán xăng dầu, khi thuyền trưởng điều khiển cho tàu cặp mạn thuyền với tàu bán xăng để bơm xăng và trả tiền mặt. Sau khi giao dịch, tàu của Dần cấp tốc quay về cảng xăng dầu Phước An trước khi trời sáng, Chuyên chỉ đạo bơm vào kho.

Lực lượng chức năng xác định, từ ngày 6-7-2020 đến ngày 8-10-2021, các tàu Hà Anh đã nhập vào kho xăng dầu của Công ty Hà Lộc hơn 7,4 triệu lít xăng, hơn 2,1 triệu lít dầu và số lượng xăng dầu có thuế giá trị gia tăng phải nộp ngân sách hơn 15 tỷ đồng. Đồng thời, tạm giữ 4 tàu thủy (Hà Anh 1, Hà Anh 2, Hà Anh 5, Hà Anh 9) do Công ty Hà Anh đứng tên chủ sở hữu, tạm giữ tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng, trong đó công an thu giữ khi khám xét hơn 1,2 tỷ đồng; bị can tự nguyện nộp hơn 21 tỷ đồng cùng các đồ vật liên quan trong vụ án.