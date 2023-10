Vụ bé 4 tuổi bị bỏ rơi ở Đắk Lắk: Xuất hiện người phụ nữ đến xin lại con

Ngày 19-10, ông Y Ni Wa Byă, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân cho biết, đã đề nghị Công an xã báo cáo Công an TP Buôn Ma Thuột xác minh thông tin về người phụ nữ tự xưng là mẹ cháu bé 4 tuổi bị bỏ rơi trên địa bàn xã.

Theo ông Y Ni Wa, ngày 16-10, có một người phụ nữ tên B.A.N. đến trụ sở UBND xã Hòa Xuân xin nhận lại bé trai khoảng 4 tuổi bị bỏ giữa đường. Người phụ nữ này khai, thường trú tại tỉnh Tây Ninh, tạm trú tại phường Tân Lập (TP Buôn Ma Thuột).

Năm 2019, trên đường đi làm về qua bến xe phía Bắc (thuộc địa bàn TP Buôn Ma Thuột) thì phát hiện bé trai khoảng 2 ngày tuổi bị bỏ rơi nên đã đưa về nuôi dưỡng. Tuy nhiên, sau đó bà không khai báo với với chính quyền, không làm thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu bé.

Tháng 6-2022, bà đi làm giấy tờ cho cháu bé nhưng không được vì thủ tục quá khó khăn. Mới đây, bà N. tình cờ gặp một người phụ nữ hướng dẫn bà bỏ rơi cháu bé để xã, phường làm thủ tục pháp lý cho cháu bé. Sau đó, bà đến nhận lại cháu về nuôi.

Nghe vậy, ngày 10-10, bà đã đem bé trai bỏ tại một nhà dân ở thôn 1 (xã Hòa Xuân) và chờ UBND xã Hòa Xuân làm thủ tục pháp lý thì bà đến xin nhận lại để đem về nuôi dưỡng.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân, lực lượng chức năng đã yêu cầu bà N. cung cấp giấy tờ pháp lý chứng minh bà nhận nuôi cháu bé nhưng người phụ nữ này không chứng minh được. Do đó, đơn vị đã giao cho Công an xã báo cáo Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp xác minh, làm rõ theo quy định. Đồng thời sẽ thông báo gia hạn thêm thời gian tìm thân nhân của cháu bé.

Trước đó, Báo SGGP đã phản ánh, ngày 10-10, một người dân đã phát hiện phát hiện một bé trai 4 tuổi bị bỏ rơi tại đường liên xã thuộc địa bàn xã Hòa Xuân nên đã đưa về trụ sở UBND trình báo. Sau khi tiếp nhận cháu bé, UBND xã Hòa Xuân đã cử người chăm sóc và thông báo thông tin trên báo đài để tìm người thân cho cháu. Đến nay, ngoài bà N. thì chưa có người nào đến nhận cháu bé.