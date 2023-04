Vụ cháy chung cư Carina: Tòa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao, TP Hà Nội và và các tỉnh, thành phố; đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 54 bị can.