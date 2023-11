Vụ cháy quán karaoke làm 32 người thiệt mạng: Khởi tố thêm 2 cựu cán bộ công an

Liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương làm 32 người thiệt mạng, ngày 28-11, VKSND tỉnh cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Phạm Quốc Hùng và Vũ Trường Sơn, từng là cán bộ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC-CHCN) Công an tỉnh Bình Dương, để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, cả 2 bị can đều bị ngành chức năng tước quân tịch Công an nhân dân do có liên quan sai phạm trong quá trình thẩm duyệt phương án phòng cháy chữa cháy quán karaoke An Phú.

Liên quan vụ án này, Công an tỉnh Bình Dương cũng đã khởi tố cựu Trung tá Nguyễn Duy Linh (cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP Thuận An), cựu Đại úy Nguyễn Văn Võ (cán bộ thuộc đội này, được phân công quản lý địa bàn phường An Phú) cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, riêng ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM), chủ quán karaoke An Phú bị khởi tố điều tra về tội vi phạm quy định về PCCC gây hậu quả nghiêm trọng.

Đây là một trong những vụ án được Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Dương đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo trong năm 2023.