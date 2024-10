Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 32 người chết: Chủ quán bị tuyên 8 năm tù

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, vụ cháy quán Karaoke An Phú ngày 6-9-2022 đã gây ra hậu quả hết sức nặng nề khiến 32 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Vì thế, cần có mức án phù hợp đủ sức răn đe, phòng ngừa chung và góp phần tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật về PCCC cho toàn dân.

HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke An Phú, Bình Dương) 8 năm tù; Phạm Thị Hồng (cựu Phó Đội trưởng Phòng PCCC - Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương) 7 năm 6 tháng tù; Phạm Quốc Hùng (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC - Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương) 7 năm tù; Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thái Bình Anh) lãnh 5 năm tù; Vũ Trường Sơn (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC - Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương) 5 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm các quy định về PCCC".

Bị cáo Nguyễn Văn Võ (cựu cán bộ Đội Phòng Cảnh sát PCCC - Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Thuận An) lãnh án 4 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa tuyên án đối với các bị cáo

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án

Riêng bị can Nguyễn Duy Linh (cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC - Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Thuận An) là chỉ huy đơn vị PCCC ở TP Thuận An và phụ trách địa bàn phường An Phú, phải chịu trách nhiệm chính nhưng do bị can đã qua đời vào tháng 6-2023 do bệnh lý nên cơ quan công an đình chỉ điều tra đối với trường hợp này.

HĐXX công bố mức án tuyên phạt các bị cáo

Đối với bị cáo Phạm Thị Hồng, mặc dù không thừa nhận phạm tội như cáo trạng nhưng căn cứ lời khai của các bị cáo khác, căn cứ các bản hỏi cung và diễn biến tại phiên tòa đủ cơ sở kết tội bị cáo theo đề nghị của VKSND tỉnh.

HĐXX cũng xem xét đầy đủ, khách quan quan điểm bào chữa của các luật sư, xem xét các tình tiết giảm nhẹ, nhất là việc chủ động bồi thường một phần thiệt hại của bị cáo Lê Anh Xuân và một số cựu cán bộ công an đối với thân nhân các bị hại, gia đình các nạn nhân đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho chủ cơ sở.

HĐXX chấp nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng vẫn tuyên mức cao hơn so với đề nghị của đại diện VKSND tỉnh đối với bị cáo Lê Anh Xuân

Ngoài trách nhiệm hình sự của các bị cáo, HĐXX cũng chấp thuận các đề nghị của thân nhân bị hại về trách nhiệm cấp dưỡng đối với thân nhân bị hại chưa đủ 18 tuổi theo quy định pháp luật.

Trước đó, VKSND tỉnh Bình Dương đã đề nghị mức án cho các bị cáo: Phạm Thị Hồng là 7-8 năm tù; các bị cáo Sơn, Hùng, Xuân bị đề nghị 5-6 năm tù; còn Võ và Luân bị đề nghị 3-4 năm tù.

Kết thúc phiên tòa, một số thân nhân bị hại đã nán lại và cho biết sẽ tiếp tục có đơn đề nghị TAND tỉnh xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Lê Anh Xuân và một số bị cáo là cựu cán bộ công an.

