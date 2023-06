Vụ diễn tập chữa cháy trong rừng phòng hộ: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam nói gì?

Theo báo cáo, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 17 vụ cháy rừng với diện tích hơn 46ha tập trung phần lớn diện tích rừng trồng phòng hộ thuộc dự án PACSA tại các xã vùng Đông của tỉnh. Địa điểm lựa chọn để diễn tập với tiêu chí là nơi có nguy cơ cháy cao, có khả năng dễ xảy ra cháy rừng thường xuyên.

Tại khu vực này có các yếu tố hiện trường như: loại thực bì, địa hình đảm bảo đại diện nhất cho khu vực, lập địa của địa phương… Do vậy, địa bàn huyện Thăng Bình là địa phương được lựa chọn để thể hiện tính đặc trưng cho tình hình cháy rừng của tỉnh trong thời gian qua (huyện đã xảy ra 5 vụ với diện tích thiệt hại rừng là 46 ha, chiếm 100% diện tích cháy toàn tỉnh).

Để thực hiện cho buổi diễn tập, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phát dọn đường băng chống cháy lan. Thực hiện đảm bảo tuyệt đối không cho cháy lan vào rừng. Trước khi diễn tập, phát dọn và phun nước trên đường băng bao quanh khu diễn tập do trưởng thôn và nhân dân của thôn Bình Trúc hỗ trợ thực hiện.

Buổi diễn tập cũng bổ sung thêm vật liệu cháy từ những cây ngã đổ, chết và khô héo xung quanh khu vực diễn tập do trưởng thôn và nhân dân của thôn Bình Trúc hỗ trợ thực hiện. Một số cây chết khô còn đứng cũng bị cắt để tránh trường hợp lửa bắt lên cao bị gió phát tán có thể gây cháy lan ra ngoài khu diễn tập.

Cũng theo báo cáo, diện tích khu vực diễn tập khoảng 400m2 đã thực hiện giăng dây cảnh báo để diễn tập. Hiện trạng khu vực diễn tập với khu vực bố trí hiện trường là nơi cây rất thưa thớt.

Có nhiều khoảng trống được bổ sung thực bì tạo vật liệu cháy theo từng cấp độ để tạo tình huống cháy nhỏ cho lực lượng chữa cháy bằng thiết bị, dụng cụ thủ công, đến cháy lớn để tạo hiện trường diễn tập cho phương tiện máy móc hiện đại và lực lượng tham gia gồm 121 người.

Báo cáo cho rằng, trong quá trình thực hiện diễn tập, các hoạt động đều tuân thủ theo kịch bản của kế hoạch. Khi thực hiện phát lửa tại 6 đống thực bì do ảnh hưởng của lửa nóng nên làm héo tán lá và cháy đen quanh thân của một số cây keo lưỡi liềm trong khu vực diễn tập.

Cành nhánh còn lại hiện trường là cành của vật liệu mang đến do diễn tập phun nước nên chỉ cháy phần lá và nhánh nhỏ. Đồng thời, hoạt động diễn tập được kiểm soát chặt chẽ, không gây cháy lan và đáp ứng theo yêu cầu đặt ra.

“Các gốc cây bị cắt là những cây khô chết đứng, cây ngã còn gốc nên lực lượng chuẩn bị chủ động cắt, cũng như những cành nhánh tươi là các cành nhánh thấp được cắt tỉa trước để tránh bắt lửa lên cao. Cành nhánh còn lại trên hiện trường không phải cây bị cháy mà do vật liệu khi giả định cháy được lực lượng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh tham gia diễn tập phun nước kịp thời nên chỉ cháy lá và nhánh nhỏ, còn lại cành lớn. Một số cây lá khô, héo là do ảnh hưởng của nhiệt, có khả năng phục hồi. Tuy nhiên, đợt diễn tập chữa cháy rừng có làm ảnh hưởng đến một số ít cây keo lưỡi liềm xung quanh, đây cũng là kinh nghiệm để khắc phục cho công tác diễn tập chữa cháy rừng những lần sau”, báo cáo của Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam lý giải.