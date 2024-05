Vụ “dự án ma” khủng ở Phú Quốc: Bắt đối tượng cung cấp tiền để phân lô trái phép

Liên quan đến vụ án phân lô bán nền trái phép khủng tại TP Phú Quốc (Kiên Giang) do nhóm đối tượng thuộc Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ thực hiện, ngày 31-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang bắt Nguyễn Văn Nguyên (sinh năm 1967, quê tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyên được cho là đối tượng đứng phía sau, cung cấp tiền cho Đặng Văn Lĩnh, Đặng Văn Hùng và Lê Minh Điệp (người của Công ty LHĐ) phân lô, bán nền trái phép và thực hiện một số hành vi vi phạm khác.

Trước đó, ngày 19-4-2024, Lĩnh, Hùng và Điệp đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Văn Nguyên (bên trái) tại cơ quan điều tra

Theo kết quả điều tra bước đầu, tháng 6-2021, Nguyên bàn với Lĩnh, Hùng và Điệp mua đất nông nghiệp tại TP Phú Quốc để phân lô, bán nền trái phép; Nguyên cung cấp phần lớn lượng tiền “đầu tư”. Kế hoạch làm ăn phi pháp được cả nhóm thống nhất và thực hiện. Để dễ chiêu dụ khách đến mua nền trái phép, Lĩnh, Điệp, Hùng mở Văn phòng bất động sản LHĐ, sau đó thành lập Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ (gọi tắt là Công ty LHĐ). Điệp làm giám đốc công ty.

Cơ quan điều tra tống đạt lệnh bắt đối với Nguyễn Văn Nguyên

Theo đó, trong thời gian từ năm 2021 đến 2022, Nguyên lần lượt chuyển hơn 20 tỷ đồng cho Lĩnh, Hùng và Điệp để các đối tượng này mua nhiều diện tích đất nông nghiệp ở hai xã Cửa Cạn và Cửa Dương (TP Phú Quốc), sau đó lập sơ đồ phân lô, xây dựng hạ tầng trái phép và giới thiệu, quảng cáo các khu phân lô trái phép là… dự án hợp pháp. Nguyên và nhóm đối tượng của Công ty LHĐ đã lừa bán hàng loạt nền đất trong khu phân lô trái phép, trục lợi số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 31-5, sau khi bắt tạm giam Nguyễn Văn Nguyên, cơ quan điều tra cũng khám xét chỗ ở của đối tượng này tại thôn 12, xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, thu giữ nhiều tài liệu và tang vật liên quan đến vụ án.

Khám xét chỗ ở của Nguyễn Văn Nguyên



Liên quan đến vụ án nói trên, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn để điều tra, xử lý về hành vi “Nhận hối lộ”. Mới đây, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Cửa Dương Trần Văn Việt và đội trưởng 3 đội quản lý bảo vệ rừng thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc (gồm Hoàng Minh Tuấn, Ngô Thanh Tân và Nguyễn Tuấn Anh) đã đến cơ quan công an đầu thú, bàn giao tiền nhận hối lộ. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn Thanh Tuấn, cán bộ địa chính xã Cửa Dương với cùng tội danh.

Một diễn biến mới trong vụ án này được Báo SGGP phản ánh trong bài viết “Đất rừng, đất do Nhà nước quản lý tại TP Phú Quốc: Tiếp tục bị lấn chiếm, xây dựng trái phép” số ra ngày 31-5. Cụ thể, dù đang bị điều tra nhưng tại 2 khu phân lô trái phép do Nguyễn Văn Nguyên và nhóm đối tượng thuộc Công ty LHĐ thực hiện ở hai xã Cửa Dương và Cửa Cạn, nhiều đối tượng vẫn tiếp tục môi giới, lừa bán đất nền. Để lôi kéo người mua, các trường hợp môi giới, quảng cáo “dự án” tuy chưa có sổ đỏ, nhưng toàn bộ đất phân lô đã được đưa ra khỏi ranh rừng, có thể xây nhà ở, tới đây được cấp sổ đỏ….

THÀNH NHƠN - TÂM CHÍ