Vụ dùng súng tự chế cướp ngân hàng tại Tiền Giang: Đã bắt được nghi phạm

Liên quan đến vụ việc đối tượng dùng súng tự chế uy hiếp nhân viên Phòng giao dịch ngân hàng Agribank khu công nghiệp Mỹ Tho (thuộc xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) nhưng bất thành, tối 27-9, một lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang xác nhận đã bắt được nghi phạm.

Nghi phạm được xác định là Võ Thanh Hòa, sinh năm 1996, ngụ huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre), tạm trú xã Phước Thạnh (TP Mỹ Tho).

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 27-9, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt được Hòa khi đối tượng này đang lẫn trốn tại phường 10 (TP Mỹ Tho). Khám xét nơi ở của nghi phạm, lực lượng công an đã thu giữ được vật chứng, phương tiện nghi phạm sử dụng để gây án.

Như tin đã đưa, trước đó, khoảng 14 giờ ngày 25-9, một nam thanh niên chạy xe máy không biển số đến Phòng giao dịch ngân hàng Agribank khu công nghiệp Mỹ Tho. Tại đây, người thanh niên này đeo khẩu trang và nón bảo hiểm, mang theo túi xách, dùng súng tự chế uy hiếp giao dịch viên nhằm cướp tiền.

Lúc này, các giao dịch viên của ngân hàng đã nhanh trí đưa hết số tiền vào két sắt khóa lại. Nhân viên ngân hàng yêu cầu nam thanh niên vào kho để lấy tiền nhưng đối tượng không vào. Lợi dụng sự mất tập trung của nam thanh niên, toàn bộ nhân viên ngân hàng đã vào kho chốt cửa và cố thủ bên trong. Từ đó, tài sản của ngân hàng được bảo đảm và không có ai bị thương.

Ngoài ra, các giao dịch viên đã nhanh chóng nhấn còi báo động khẩn cấp có kết nối với Trung Tâm Cảnh sát 113 Công an tỉnh Tiền Giang, đồng thời, hô to để mọi người ẩn nấp an toàn.

Nhận được tin báo, các chiến sĩ cảnh sát cơ động và vệ sĩ bảo vệ đã tiếp cận, vận động, răn đe, kêu gọi thanh niên bỏ súng tự chế nhằm bảo đảm an toàn cho nhân viên và người dân đến giao dịch. Người này đã bỏ súng tự chế và lên xe máy tẩu thoát.

Sau khi xảy ra vụ việc, hoạt động của Phòng giao dịch ngân hàng Agribank khu công nghiệp Mỹ Tho đã trở lại bình thường.