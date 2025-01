Vụ lò mổ gây ô nhiễm: Đã khắc phục tình trạng ứ đọng nước thải

Ngày 3-1, trao đổi với Báo SGGP, ông Y Se Niê, Phó Chủ tịch UBND xã Cuôr Đăng, cho biết đã kiểm tra, lập biên bản yêu cầu khắc phục tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường đối với lò mổ heo tập trung trên địa bàn.

Nước thải ứ đọng tại mương thoát nước trước lò mổ heo tập trung. Ảnh chụp ngày 24-12-2024

Trước đó, Báo SGGP đã có bài viết “Ô nhiễm từ lò mổ heo tập trung” phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường tại lò mổ heo tập trung tại buôn H'Neh (xã Cuôr Đăng).

Theo ghi nhận, mương thoát nước tại Dự án đường tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột (đối diện lò mổ heo tập trung) xuất hiện tình trạng nước thải màu đen kịt, ứ đọng kéo dài hàng trăm mét. Tại đây, xác heo chết được vứt bừa bãi, mùi hôi thối nồng nặc gây ô nhiễm.

Theo người dân tại khu vực, nước thải xuất phát từ lò mổ heo tập trung thải ra thông qua đường ống ngầm chôn dưới đất.

Xác heo chết được vứt bừa bãi tại khu vực. (Ảnh chụp ngày 24-12)

Sau phản ánh của Báo SGGP, đoàn kiểm tra của UBND xã Cuôr Đăng đã lập biên bản, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở này ngừng việc xả thải, khắc phục thực trạng ô nhiễm môi trường.

Theo lãnh đạo UBND xã Cuôr Đăng, lò mổ tập trung do ông Nguyễn Quang làm chủ; được Phòng kinh tế - hạ tầng, UBND huyện Cư Mgar cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào tháng 3-2024; đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Chi cục chăn nuôi thú ý tỉnh Đắk Lắk cấp; có đề án bảo vệ môi trường do Phòng TN-MT huyện Cư Mgar xác nhận. Hiện chủ cơ sở đã khắc phục tình trạng tồn đọng nước thải tại mương thoát nước trước lò mổ.

Đáng nói, trong biên bản làm việc ngày 24-12 của UBND xã Cuôr Đăng chỉ ghi nhận tình trạng ứ đọng nước thải tại mương thoát nước trước lò mổ tập trung khoảng 12m và không có mùi hôi thối. Trong khi đó ngày 24-12, PV ghi nhận nước thải ùn ứ hàng trăm mét và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Lý giải về vấn đề này, lãnh đạo UBND xã Cuôr Đăng cho biết, thời điểm kiểm tra chỉ phát hiện chỉ có chừng đó nước thải và không nghe hôi thối (?!).

Tin liên quan Ô nhiễm từ lò giết mổ heo tập trung

MAI CƯỜNG