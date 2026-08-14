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Vụ phát hiện thi thể trong rẫy cà phê: Nghi phạm là giáo viên

SGGPO

Liên quan vụ phát hiện thi thể nữ nhân viên trường học trong rẫy cà phê, trưa 14-8, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin kết quả điều tra, xác minh ban đầu.

Nơi phát hiện thi thể chị D. cách hiện trường khoảng 20km.
Nơi phát hiện thi thể chị D. cách hiện trường khoảng 20km.

Nạn nhân là chị L.T.M.D. (sinh năm 1987), nhân viên thư viện Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Wy, tỉnh Đắk Lắk.

Theo kết quả điều tra ban đầu, N.H.L. (sinh năm 1988), giáo viên môn Thể dục Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, có liên quan trực tiếp đến vụ việc. Dù đã có vợ và 2 con nhưng khoảng đầu năm 2025, N.H.L. phát sinh quan hệ tình cảm với chị D.

Khoảng 21 giờ ngày 10-8, sau khi tham dự buổi liên hoan tại trường, N.H.L. đến phòng ở của chị D. tại khu tập thể của trường để nói chuyện. Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn và N.H.L. có hành vi dùng vũ lực khiến chị D. tử vong.

Sau vụ việc, N.H.L. đốt quần áo, chăn, gối tại phòng ở nhằm xóa dấu vết, sau đó đưa thi thể chị D. đến rẫy của mình tại xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk để chôn.

Theo lời khai ban đầu của N.H.L., nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn, ghen tuông trong quan hệ tình cảm.

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MAI CƯỜNG

Từ khóa

L.T.M.D. N.H.L. Lê Đình Chinh Ea Wy Ea Drăng Quan hệ tình cảm Năm 1988 Trường tiểu học Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra

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