Phát hiện thi thể nữ nhân viên trường học trong rẫy cà phê

Sau hơn 3 ngày mất tích, thi thể một nữ nhân viên trường học ở tỉnh Đắk Lắk được tìm thấy trong rẫy cà phê cách trường khoảng 20 km.

Sáng 14-8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của chị L.T.M.D. (nhân viên thư viện một trường tiểu học ở xã Ea Wy, tỉnh Đắk Lắk).

Thi thể chị D. được phát hiện tại một rẫy cà phê ở xã Ea Đrăng, cách trường khoảng 20 km.

Nơi phát hiện thi thể chị D. cách trường khoảng 20 km.

Theo lãnh đạo nhà trường, tối 10-8, sau buổi liên hoan, chị D. về phòng riêng tại khu tập thể của trường nghỉ ngơi.

Sáng 11-8, đồng nghiệp không thể liên lạc với chị. Khoảng 9 giờ cùng ngày, mọi người phát hiện khói bốc ra từ phòng chị D. Khi chạy vào kiểm tra, các đồng nghiệp chỉ thấy một phần nệm và tủ quần áo bị cháy, còn chị D. không có mặt. Đáng chú ý, xe máy, tiền bạc và một số tài sản của chị vẫn còn tại trường.

Sau đó, Công an xã Ea Wy phát thông báo truy tìm nữ nhân viên thư viện này.

Theo nhà trường cho biết, chị D. công tác tại đây từ năm 2009, luôn vui vẻ, hòa đồng và không có biểu hiện bất thường. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

MAI CƯỜNG