Vụ sai phạm tại kỳ thi THPT quốc gia 2021: Cán bộ ra đề chỉnh sửa câu hỏi

Ngày 19-6, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 2 cựu giáo viên Phạm Thị My và Bùi Văn Sâm về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan tới kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Các bị cáo trên đã được Tòa án nhân dân TP Hà Nội ấn định ngày xét xử (29-6).

Theo hồ sơ, từ tháng 11-2020 đến tháng 7-2021, Phạm Thị My và Bùi Văn Sâm được Bộ GD-ĐT phân công nhiệm vụ tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và ra đề thi. Trong đó, Bùi Văn Sâm làm thẩm định hội đồng ra đề thi môn Sinh học, Phạm Thị My làm tổ trưởng.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, My và Sâm đã bàn bạc mang tài liệu liên quan đến ngân hàng câu hỏi thi về nhà để biên tập, chỉnh sửa thành các câu hỏi, đáp án; đồng thời dùng các câu hỏi này để ôn thi cho 8 học sinh là những người thân, quen; sau đó sắp xếp vào các vị trí và định hướng lựa chọn các mã đề làm nguồn xây dựng đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Sinh học năm 2021. Cơ quan công tố cáo buộc 2 người trên đã vi phạm quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi của Bộ GD-ĐT.

“Hành vi của My và Sâm vì động cơ cá nhân, làm trái công vụ, xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn của cơ quan quản lý nhà nước, dẫn đến thiếu tính công bằng, minh bạch, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng xấu đến kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia”, cáo trạng nêu.

Trong vụ việc nghiêm trọng này, cơ quan công tố cáo buộc ông Sái Công Hồng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, hiện là Phó Vụ trưởng Vụ THPT, Bộ GD-ĐT và ông Đỗ Thế Chuẩn, cán bộ Trung tâm Khảo thí quốc gia, đã chỉnh sửa, thay đổi cơ chế xuất đề của phần mềm, dẫn đến phần mềm sử dụng tại hội đồng ra đề thi không đảm bảo nguyên tắc rút đề ngẫu nhiên, vi phạm quy chế thi THPT. Tuy vậy, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an kết luận chưa có cơ sở xác định ông Hồng và ông Chuẩn có động cơ vụ lợi, nên không có căn cứ xử lý hình sự. Cơ quan An ninh điều tra kiến nghị Bộ GD-ĐT kiểm tra, xử lý về trách nhiệm đối với cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm trên; rà soát quy trình, quy chế để khắc phục sơ hở, thiếu sót.