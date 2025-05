Vụ sữa lúa mạch Nestlé Milo nghi lừa dối người tiêu dùng: Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Tối 29-5, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo tiến độ xác minh thông tin quảng cáo sản phẩm “thực phẩm bổ sung sữa lúa mạch Nestlé Milo” của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam (phường An Bình, TP Biên Hòa). Do có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng, Sở Y tế đã kiến nghị chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục làm rõ.