Vụ tai nạn khiến 8 người chết ở Quảng Nam: Tuyến đường mới thông xe kỹ thuật, cấm xe khách, xe tải lưu thông

Tuyến đường chưa được bàn giao

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cho hay, vụ TNGT xảy ra vào lúc 3 giờ 41 phút ngày 14-2. Ngay sau đó, lực lượng CSGT Công an huyện Núi Thành, Công an tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo tỉnh cùng Ban ATGT tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kịp thời chỉ đạo cứu chữa, khắc phục hậu quả.

Đến nay, vụ tai nạn đã có 8 người tử vong, 13 người đang điều trị tại các khoa của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Theo ông Tuấn, các ban ngành chức năng của tỉnh đã có những chính sách động viên, thăm hỏi gia đình có người mất và bị thương. Đồng thời, đề nghị bệnh viện chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tập trung khẩn trương cứu chữa các nạn nhân bị thương nặng.

“Ban ATGT tỉnh bố trí xe đưa nạn nhân tử vong về quê tại Quảng Ngãi để gia đình lo hậu sự. Hiện trường vụ tai nạn đã được cơ quan công an khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Ban ATGT tiếp tục theo dõi chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục hỗ trợ bệnh nhân. Đây là trường hợp đáng thương tâm, gây hậu quả nghiêm trọng. Đối với công tác quản lý nhà nước thì đã thực hiện đầy đủ các chức năng. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra ngoài ý muốn”, ông Tuấn chia sẻ.

Vị đại diện lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cho hay, đối với lỗi vi phạm và nguyên nhân xảy ra vụ việc thì công an tỉnh đang điều tra, xử lý.

Thượng tá Phan Chu Ký, Phó Trưởng Công an huyện Núi Thành cho biết, nhận tin báo tai nạn giao thông, công an đã triển khai lực lượng xuống hiện trường và báo cáo công an tỉnh và UBND huyện Núi Thành. Tại hiện trường có 4 nạn nhân văng ra khỏi xe tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân tử vong bị kẹt trong cabin. Lực lượng cảnh sát cứu nạn đến phá cửa đưa nạn nhân ra ngoài. Lái xe bị mắc kẹt có thắt dây an toàn.

“Lực lượng công an đã nhanh chóng phối hợp đưa người bị nạn đi cấp cứu, đồng thời tổ chức khám nghiệm xong hiện trường. Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT công an huyện thụ lý để điều tra nguyên nhân”, Thượng tá Ký thông tin.

Phó trưởng Công an huyện Núi Thành cũng cho biết, tai nạn xảy ra tại nơi giao nhau, có bố trí đèn tín hiệu giao thông. Lúc xảy ra tai nạn, đèn tín hiệu đang ở trạng thái cảnh báo nhấp nháy đèn vàng, trời tối và có sương mù, tầm nhìn hạn chế. Khu vực xảy ra tai nạn không có đèn đường. Tuyến đường này đến hiện tại chưa bàn giao, đưa vào sử dụng để lưu thông. Đường có biển báo hạn chế tốc độ 60km/giờ, qua công tác điều tra cơ bản, công an huyện nhiều lần kiến nghị việc tuyến đường thiếu biển báo rất nhiều.

Xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị liên quan

Tại buổi làm việc, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho hay, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn làm chết nhiều người tại địa bàn huyện Núi Thành (Quảng Nam), Thủ tướng Chính phủ có công điện 43 về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng này. Bên cạnh đó, đoàn công tác đã đến thăm 13 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

“Trong số 13 nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện có 4 nạn nhân nặng, trong đó có 2 nạn nhân nguy kịch. Lãnh đạo bệnh viện đang tập trung đầy đủ các trang thiết bị, máu… để cứu chữa cho các nạn nhân. Hiện có một số bác sĩ là chuyên gia của Trung ương vào làm việc tại bệnh viện. Vì vậy, một số bệnh nhân nặng đã được hội chẩn để có giải pháp điều trị kịp thời”, ông Khuất Việt Hùng thông tin.

Ông Khuất Việt Hùng cũng đánh giá cao công tác điều tra hiện trường khi chỉ sau 4 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng của huyện Núi Thành và tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành toàn bộ công việc khám nghiệm, điều tra hiện trường; đảm bảo an toàn khu vực này trong và sau khi xảy ra tai nạn.

Đề cập nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn này, ông Khuất Việt Hùng yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam và huyện Núi Thành xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chức năng có liên quan, từ cơ quan quản lý nhà nước đến quản lý quá trình khai thác kết cấu hạ tầng của tuyến đường.

Ông Khuất Việt Hùng cũng đề nghị ngành giao thông vận tải, công an tỉnh Quảng Nam khảo sát thực tế, căn cứ mật độ dân cư, mật độ giao thông để đề xuất lắp đèn chiếu sáng tại nút giao nơi xảy ra tai nạn.

Đối với đơn vị kinh doanh vận tải, ông Khuất Việt Hùng đề nghị lực lượng chức năng xem xét xác định và đưa ra kiến nghị, mức độ xử lý đối với đơn vị, hợp tác xã kinh doanh vận tải về việc thực hiện đúng các quy định an toàn giao thông. Theo trích xuất camera dữ liệu, tốc độ cuối cùng của xe khách vào lúc 3 giờ 41 phút (thời điểm xảy ra tai nạn) là 69km/giờ, trước đó 10 giây là 73km/giờ. Đối với xe đầu kéo lúc va chạm giao thông tốc độ là 33km/giờ và trước đó 10 giây là 48km/giờ.

“Tuyến đường này là tuyến đường cấm xe khách, xe tải mà lại lái xe quá tốc độ thì những người chủ đơn vị kinh doanh vận tải có biết rằng xe của mình đang chạy những tuyến đường này không? Nếu thực sự đã cấm thì tôi đề nghị lực lượng chức năng phải thực hiện nghiêm, tuyệt đối không để phương tiện này được lưu hành”, ông Hùng cho hay.

Cũng theo ông Hùng, chủ đề năm 2023 là thượng tôn pháp luật có nghĩa là cơ quan quản lý nhà nước phải là đơn vị phải nêu gương đầu tiên. Trường hợp có sai phạm liên quan cần phải xử lý thích đáng theo quy định.

Ông Khuất Việt Hùng cũng cho biết thêm, sau những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong thời gian qua, Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia cũng như Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng, địa phương điều tra và báo cáo rõ để xác định những vụ tai nạn giao thông là do chất lượng phương tiện, thái độ chấp hành giao thông của lái xe hay là hạ tầng giao thông chưa đảm bảo.