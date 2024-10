Vụ tài xế xe công nghệ bị tấn công vào đầu: Do mâu thuẫn với khách

Liên quan vụ “tài xế xe công nghệ bị tấn công vào đầu” như Báo SGGP đã thông tin, tối 27-10, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đã lấy lời khai của ông Đ.M.M. (sinh năm 1998, ngụ tỉnh Cao Bằng, là tài xế xe ôm công nghệ) là người đăng tải thông tin.

Qua làm việc, công an xác định vụ việc là mâu thuẫn với khách trong quá trình thực hiện cuốc xe. Theo đó, rạng sáng 26-10, ông M. đón khách trên đường Nguyễn Biểu (quận 5) đến đường Cây Bàng (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh)

Trong quá trình di chuyển, tài xế không đi theo lộ trình khách yêu cầu mà đi theo bản đồ nên cả hai cãi vã. Trên đường đi, người khách đã trả tiền cho ông M..

Đến 3 giờ 10, xe vừa đến đường Cây Bàng, ấp 2, xã Tân Kiên, người đàn ông do bực tức tài xế trước đó nên dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều lần vào đầu ông M.. Bị ông M. phản ứng, người đàn ông bỏ chạy và ném mũ bảo hiểm về phía ông M..

Hình ảnh vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội

Sau đó, ông M. đăng thông tin "cảnh báo cướp" lên nhóm “Hội Grabbike Sài Gòn”.

Tuy nhiên, khi công an mời làm việc, ông M. thừa nhận không có hành vi cưỡng đoạt hay chiếm đoạt tài sản. Sự việc là do mâu thuẫn, dẫn đến ông bị đánh trúng mí mắt gây chảy máu. Ông cũng thừa nhận do nhận thức không đúng nên đăng cảnh báo không chuẩn.

CHÍ THẠCH