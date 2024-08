Vụ va chạm trên sông Vàm Nao: Phà chở khách sai phạm

Liên quan vụ tai nạn giữa tàu hàng và phà chở khách xảy ra trên sông Vàm Nao (tỉnh An Giang), ngày 7-8, lực lượng chức năng tỉnh An Giang xác định, phà chở khách có vi phạm khi chở ô tô qua sông. Đồng thời, thời điểm phà lưu thông chỉ có thuyền trưởng, không có máy trưởng là sai quy định.

Hiện trường vụ tai nạn

Như Báo Sài Gòn Giải Phóng đã đưa tin, lúc 15 giờ ngày 6-8, trên sông Vàm Nao, tàu hàng số hiệu 9065106, quốc tịch Thái Lan, do ông Phitsanu Kasamesang (39 tuổi, thuyền trưởng) xuất phát từ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, đi TP Cần Thơ. Khi đến thủy phận thuộc huyện Phú Tân, An Giang, thì xảy ra va chạm với phà khách số hiệu AG-23293 do thuyền trưởng Châu Trọng Lực (39 tuổi) điều khiển, đi từ bờ huyện Phú Tân qua bờ Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, An Giang.

Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương nhẹ, xe tải 4,9 tấn (chở vỏ bình gas) rơi xuống sông. Ngoài ra, phà bị gãy lan can, hư hỏng. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã kiểm tra nồng độ cồn thuyền trưởng tàu biển và phà khách. Kết quả, cả hai đều không vi phạm nồng độ cồn.

Hiện, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

THÀNH NHƠN