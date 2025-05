Vụ xe tải tông vào nhà dân ở Quảng Ngãi: Do tài xế thiếu chú ý quan sát

Ngày 27-5, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo về vụ xe tải tông vào nhà dân xảy ra tại chợ Nước Mặn, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Camera nhà dân ghi lại cảnh một xe máy chuyển hướng không đảm bảo an toàn, tài xế xe tải đánh lái né tránh gấp, tông vào nhà dân

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Quảng Ngãi, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tài xế Trương Văn Đ. (34 tuổi, xã Tịnh Thiện, TP Quảng Ngãi), điều khiển xe tải mang biển số 76H, không vi phạm nồng độ cồn hay chất ma túy. 3 người điều khiển xe máy chưa thể kiểm tra do đã rời khỏi hiện trường hoặc được đưa đi cấp cứu.

Theo nhận định sơ bộ, nguyên nhân tai nạn được xác định là do tài xế Trương Văn Đ. thiếu chú ý quan sát.

Thăm hỏi nạn nhân sau vụ tai nạn

Như Báo SGGP Online đã thông tin, khoảng 8 giờ 15 phút, ngày 26-5, xe tải mang biển số 76H do tài xế Trương Văn Đ. điều khiển trên quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc, khi đến đoạn chợ Nước Mặn, xã Bình Nguyên (huyện Bình Sơn) thì xảy ra va chạm với 3 xe máy, sau đó xe tải leo lên vỉa hè tông vào 4 hộ kinh doanh ven đường và lật nghiêng.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra ngày 26-5. Ảnh: NGUYỄN TRANG

3 phương tiện bị va chạm gồm xe máy 76C1-863... do ông Trần V. (52 tuổi, trú xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn) điều khiển; xe máy 81R1-90... do bà Nguyễn Thị Th. (36 tuổi, trú xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) điều khiển, chở theo con nhỏ Lê Tấn T. (4 tuổi); xe máy 61D1-530... do bà Nguyễn Thị T. (trú xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn) cầm lái.

Sau cú va chạm, xe tải tiếp tục lao về phía bên phải đường, tông sập một phần bốn căn nhà buôn bán tạp hóa của người dân ven đường, khiến bà Trần Thị T. (người bán tạp hóa tại chợ Nước Mặn) tử vong tại chỗ.

NGUYỄN TRANG