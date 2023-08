Vui thôi, đừng vui quá!

“Bất tử trên bàn nhậu”

Câu chuyện được tài khoản T.K.S. (ngụ quận 7, TPHCM) chia sẻ trong nhóm “Phụ huynh Gen Z” thu hút nhiều người quan tâm (với hơn 3.000 lượt thích và gần 2.000 bình luận). Cậu con trai lớn của chị dù chưa biết chắc sẽ đủ điểm vào trường đại học nào, nhưng kế hoạch “xõa” với nhóm bạn thì ngày nào cũng có. “Ban đầu con nói học hành thi cử vất vả, nên đi chơi với nhóm bạn một bữa cho đã, nghe vậy tôi với ông xã cũng không ngăn cấm gì. Thế nhưng, cả tuần rồi gần cả tháng, ngày nào cũng đi với nhóm bạn, về tới nhà say xỉn không còn biết gì. Ba mẹ la thì nó lấy lý do con lớn rồi để con tự do, biết ăn nhậu chút để còn xã giao”, tài khoản T.K.S. than thở.

“Bất tử trên bàn nhậu” không phải là chuyện lạ trong một bộ phận bạn trẻ hiện nay. Vài ngày qua, ăn theo câu chuyện hoa hậu phát ngôn ồn ào, trên các hội nhóm và trang cá nhân, nhiều bạn trẻ thích thú chia sẻ: “Trong khi bạn bè còn uống trà sữa, thì tui đã biết uống bia, rụ” (ý nói bia, rượu - PV). Câu nói 3 phần vui thì tới 7 phần thật, bàn nhậu đôi khi trở thành thước đo trưởng thành của một số thanh niên Gen Z.

Công việc còn chưa xong, nhưng nhóm trò chuyện liên tục tin nhắn hẹn giờ và địa điểm lai rai, Vũ Minh Quân (29 tuổi, nhân viên truyền thông, ngụ TP Thủ Đức) kể: Từ lúc ra trường đi làm tới giờ tôi tăng cân vù vù. Hồi còn sinh viên thì 65kg là quá lắm, tới giờ gần 90kg, cũng do ăn nhậu nhiều quá. Biết là không tốt, nhưng bạn bè rồi công việc, ban đầu uống xã giao, riết thành ghiền. Giờ thì khỏi khiêm tốn nữa, đô uống là “bất tử trên bàn nhậu” nhưng có nhiều bữa cũng ói tới mật xanh, nhưng nghỉ được 1, 2 ngày lại lai rai tiếp.

Chúng tôi thử chia sẻ dòng trạng thái “Xin tip để bất tử trên bàn nhậu cho người bắt đầu tập nhậu” trong nhóm “Gen Z 4.0” trên mạng xã hội. Bài viết nhận hơn 100 bình luận và trong đó có gần một nửa chê bài kiểu: “Giờ này mới tập nhậu, quê zữ zị”; “Chắc mới 18t hả, chứ người ta nhậu lâu rồi bạn ơi”; “Giờ này mới hỏi, thì thiên hạ nhậu bất tử hết goy”…

Quên đời, quên mình

Nhưng nhậu đôi khi cũng chẳng đủ “phê”, trong vòng xoáy áp lực công việc, học hành, để tìm đô mạnh hơn bia rượu, không ít bạn trẻ đến với những cơn ảo giác để tạm “quên đời”.

Áp lực là con trai lớn trong gia đình, gần 4 năm đi làm vẫn còn chưa có được vị trí công việc như mong muốn, Nguyễn Hoài Thanh (27 tuổi, kiến trúc sư cảnh quan, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) bắt đầu cuộc “giải sầu” từ thuốc lá điện tử đến “cỏ Mỹ”. Hoài Thanh kể: “Đi cà phê, mấy đứa bạn của tôi đưa thuốc lá điện tử để thử, mùi tinh dầu thơm thơm làm mình cũng dễ chịu, nhưng hút hoài cũng chán, vì nó nhẹ quá. Một lần đi nhậu có đứa bạn giới thiệu hút cỏ Mỹ (một dạng cần sa), độ “phê” mạnh hơn, bán đầy trong mấy nhóm trên mạng, đặt hàng trong thành phố thì chừng nửa tiếng là giao tận nhà. Nhưng chìm đắm một thời gian, đúng là cơn ảo giác làm mình quên hết áp lực, nhưng sức khỏe bị bào dữ lắm, sau đó tôi phải điều trị ở bệnh viện gần nửa năm”.

Rượu mạnh, bóng cười, cỏ Mỹ… đều thử qua và có mặt trong các cuộc vui “quên trời đất” của Nguyễn T.T. (26 tuổi, nhân viên xuất nhập khẩu, ngụ quận 5, TPHCM). T.T. thẳng thắn: “Chứ nhiêu tuổi rồi mà chỉ ngồi uống cà phê, sinh tố. Cũng phải thử qua cái này cái kia, để giải tỏa bớt căng thẳng cho mình. Ghiền hay nghiện thì tự mình điều chỉnh, biết đâu là giới hạn, người ta mua bán rần rần chứ đâu chỉ có một mình mà sợ”.

Với từ khóa “cỏ Mỹ”, trên mạng xã hội có hàng trăm nhóm buôn bán từ lẻ đến sỉ, với những cam kết “hàng ngon - bao phê”. Người mua chỉ cần liên lạc qua tin nhắn hoặc số điện thoại mà các tài khoản đăng tin để lại, giao hàng trong nội thành, chỉ từ 30 phút đến 1 tiếng là có ngay “hàng để phê”.

Lợi hay hại có lẽ người trẻ không còn xa lạ gì, bởi thế hệ lớn lên với internet và mạng xã hội không thiếu cách để tìm kiếm thông tin về tác hại của bia rượu, cỏ Mỹ, bóng cười… Nhưng lựa chọn nằm ở bản lĩnh mỗi người, dám chơi “đô mạnh” thì cũng đồng nghĩa với việc nhận những hậu quả “mạnh” về sức khỏe… Còn chuyện trưởng thành hay định vị bản thân mình, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến những thứ “phê pha” này. Bởi trưởng thành là người biết phân biệt được lợi - hại của những cuộc vui chứ không bất chấp để vui quá.