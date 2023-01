Vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Lào mãi trường tồn

Nhất quán chính sách, duy trì hợp tác

Sau lễ đón chính thức tại Phủ Thủ tướng tại thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone; chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và tham dự các hoạt động khác.

Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, hai Thủ tướng tiếp tục khẳng định chính sách nhất quán của hai Đảng, hai nước luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào và bày tỏ vui mừng về sự phát triển tích cực, bền vững của quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước thời gian qua. Tin cậy chính trị không ngừng được củng cố và ngày càng đi vào chiều sâu. Hai bên trao đổi nhiều đoàn trên tất cả các cấp, các kênh; tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; tổ chức thành công hàng trăm hoạt động ý nghĩa trong “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022” ở cả hai nước.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí nỗ lực triển khai Thỏa thuận chiến lược hợp tác Việt - Lào giai đoạn 2021-2030, Hiệp định hợp tác song phương Việt - Lào 2021-2025 và các thỏa thuận, kế hoạch hợp tác đã ký trên các lĩnh vực; tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các kênh để không ngừng củng cố quan hệ chính trị tin cậy đặc biệt và bền chặt; đẩy mạnh trao đổi lý luận chính trị; phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì tăng trưởng thương mại ổn định từ 10-15% mỗi năm trở lên; không ngừng mở rộng hợp tác đầu tư, trong đó quan tâm thúc đẩy đầu tư vào các dự án ở các tỉnh giáp biên; tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác về tư pháp, khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, nhất là các tỉnh giáp biên…

Phát huy truyền thống, tăng cường đoàn kết

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Hai bên nhất trí phối hợp triển khai tốt các thỏa thuận cấp cao; tiếp tục phát huy cao độ truyền thống hợp tác gắn bó, tin cậy giữa hai nước về chính trị, quốc phòng, an ninh; phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác giữa các ban của Đảng, bộ, ngành của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Mặt trận, các đoàn thể hai nước; tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; cùng hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả và kiên định con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith cũng nhất trí hai bên sẽ tích cực phát huy các kết quả đạt được của “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022” để tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, nhất là đối với thế hệ trẻ hai nước.

Trong cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, hai nhà lãnh đạo khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; vui mừng nhận thấy mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, quan hệ hợp tác song phương vẫn tiếp tục giữ được đà phát triển trên tất cả các lĩnh vực, trong đó cơ quan lập pháp hai nước duy trì tổ chức các cuộc tiếp xúc cấp cao, hội thảo chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.