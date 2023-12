Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2023

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Duy Tỷ, Tư lệnh Vùng 5 Hải quân chủ trì hội nghị; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 Hải quân quán triệt nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Đảng ủy Vùng.

Năm 2023, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Nổi bật là Vùng đã thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho các đối tượng, kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có 86,4% khá, giỏi (50% giỏi), đơn vị an toàn tuyệt đối.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Duy Tỷ, Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phát biểu tại hội nghị

Vùng đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, bảo vệ vững chắc vùng biển được phân công quản lý; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng với Hải quân Hoàng gia Thái Lan và Hải quân Hoàng gia Campuchia; duy trì hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật, các nền nếp, chế độ quy định. Trong năm, toàn Vùng không có vụ việc mất an toàn huấn luyện, mất an toàn hàng hải, mất an toàn trong sinh hoạt, học tập, công tác; tham gia hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đạt nhiều thành tích cao.

Cùng với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Vùng 5 Hải quân còn làm tốt công tác dân vận, tìm kiếm cứu nạn, giúp dân phòng chống sạt lở bờ biển, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, tuyên truyền biển, đảo, tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); thực hiện có hiệu quả chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”, góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên biển vững chắc.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Vùng 5 Hải quân quán triệt nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Năm 2024, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao năng lực, chất lượng tham mưu đề xuất; nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình trên các vùng biển, đảo, hướng trọng điểm, các mục tiêu quan trọng và địa bàn đóng quân; phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng xử trí các tình huống chính xác, kịp thời, đúng đối sách, không để bị động, bất ngờ.

Toàn Vùng duy trì nghiêm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; thực hiện đột phá “Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, hiệu quả quản lý vùng biển, chất lượng diễn tập”; đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn. Phấn đấu năm 2024, Vùng và trên 30% đơn vị cấp trung (lữ) đoàn và tương đương đạt đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, Đảng bộ Vùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của Vùng 5 Hải quân trong năm 2023 đồng thời lưu ý đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đối ngoại quốc phòng, bảo đảm an toàn; nắm chắc tình hình trên các vùng biển, đảo, kịp thời tham mưu, đề xuất, xử trí linh hoạt, hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên trao thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

Dịp này, Vùng 5 Hải quân đã tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2023, phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2024.

Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2023, Vùng 5 được Bộ tư lệnh Hải quân tặng Cờ thi đua; Lữ đoàn 175 được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua; 33 tập thể và 507 cá nhân được thủ trưởng các cấp khen thưởng.

VĂN ĐỊNH