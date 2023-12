Vượt 80 triệu đồng/lượng, vàng SJC đang cao hơn vàng thế giới gần 20 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 11 giờ 15, tiệm vàng Mi Hồng (quận Bình Thạnh) đã tiếp tục tăng giá vàng SJC thêm 1,3 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với đầu giờ sáng, giao dịch ở mức 78,9 triệu đồng/lượng mua vào và 80 triệu đồng/lượng bán ra; tổng cộng tăng 1,6 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều hôm trước. Cùng thời điểm tại Hà Nội, Công ty SJC niêm yết vàng SJC ở mức 79 triệu đồng/lượng mua vào và 80,22 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,6 triệu đồng chiều mua và 1,4 triệu đồng chiều bán so với đầu giờ sáng và tăng tổng cộng 1,6 triệu đồng chiều mua và 1,8 triệu đồng chiều bán so với cuối giờ chiều hôm trước.

Vàng SJC tăng trên 80 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn 9999 hiện cũng được các doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng – 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Cụ thể, Công ty SJC giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 62,55 triệu đồng/lượng mua vào và 63,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với đầu giờ sáng và tổng cộng tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua. Tương tự, Công ty Bảo Tín Minh Châu báo giá ở mức 63,3 triệu đồng/lượng mua vào và 64,28 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 550.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với đầu giờ sáng và tăng tổng cộng 600.000 đồng so với hôm trước.

Giá vàng thế giới vào khoảng 11 giờ 15 ngày 26-12 (giờ Việt Nam) cũng giao ngay trên sàn Kitco sáng 26-12 (giờ Việt Nam) đang giao dịch ở mức 2.064 USD/ounce, tăng 1 USD/ounce so với đầu giờ sáng. Mức giá này sau khi quy đổi theo tỷ giá USD/VND tại Vietcombank tương đương 60,65 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC trong nước khoảng gần 19,6 triệu đồng/lượng, so với đầu giờ sáng ở mức 18,2 triệu đồng/lượng. Hiện vàng thế giới cũng đang thấp hơn vàng 9999 ở mức 3,65 triệu đồng/lượng, so với mức 3 triệu đồng vào đầu giờ sáng.

NHUNG NGUYỄN