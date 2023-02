WHO duy trì mức cảnh báo với dịch đậu mùa khỉ

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị nên tiếp tục xem đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ ở nhiều quốc gia là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế (PHEIC) ở mức cảnh báo cao nhất với lý do dịch bệnh này tiếp tục lây lan.

WHO đã đưa ra mức cảnh báo trên vào tháng 7-2022 và tiếp tục duy trì cảnh báo này từ tháng 11 vừa qua. Ủy ban khẩn cấp của WHO cho biết, mặc dù đợt bùng phát đậu mùa khỉ đã thực sự kết thúc ở hầu hết các quốc gia nơi dịch bệnh từng lan rộng, nhưng dịch vẫn tiếp tục hoành hành ở các vùng phía Tây và trung tâm châu Phi.

Tính đến hết năm 2022, thế giới đã ghi nhận hơn 82.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tại 110 quốc gia, với tỷ lệ tử vong là 65 trường hợp. Vào trung tuần tháng 12-2022, WHO từng dự kiến có thể sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp của dịch bệnh mới này trong năm 2023 khi số bệnh nhân mắc hàng tuần thời điểm đó đã giảm hơn 90% so với số ca nhiễm ghi nhận vào tháng 7 - thời điểm WHO ban bố PHEIC.