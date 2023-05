WinMart Urban - mô hình siêu thị mới lạ, hiện đại trong chiến lược đa dạng hóa mô hình bán lẻ

“Là nhà bán lẻ có quy mô lớn nhất trên thị trường về số lượng điểm bán, WinCommerce hiện đang sở hữu gần 3.500 điểm bán gồm đại siêu thị, siêu thị và cửa hàng tiện ích mang thương hiệu WinMart, WIN và WinMart+, hướng đến mục tiêu có mặt tại 63 tỉnh thành trong năm 2023.”, ông Nguyễn Trọng Tuấn, Giám đốc vận hành Hệ thống siêu thị WinMart chia sẻ.

Với đặc thù của thị trường bán lẻ hiện nay, sự ra đời của mô hình siêu thị WinMart Urban là bước đi mới trong kế hoạch mở rộng chuỗi điểm bán, đa dạng mô hình bán lẻ trong tương lai của WinCommerce. Tùy vào từng địa điểm, WinCommerce sẽ triển khai một trong ba mô hình là WinMart Premium (trung bình 500-800m2), WinMart Urban (1000-2000m2), WinMart+ Rural (100-120m2). Khác với chiến lược mở mới tại các khu dân cư, đô thị cao cấp như mô hình WinMart Premium vừa ra mắt cuối tháng 4 vừa qua, mô hình Urban chủ yếu được triển khai tại các khu vực thành thị tấp nập, hướng đến mục tiêu phục vụ đa dạng nhóm khách hàng.

Với diện tích khu vực bán hàng và dịch vụ được mở rộng, mô hình siêu thị này mang đến danh mục hàng hóa đa dạng cùng hàng nghìn mặt hàng thực phẩm có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý. WinMart Urban được dự đoán là mô hình có lợi thế lớn trong việc chinh phục thị trường tiêu dùng Việt Nam ngày nay và sẽ sớm được nhân rộng tại các quận lõi của các thành phố đô thị.

Tọa lạc ngay tầng 1 của mặt tiền tòa nhà Flora Novia trên đại lộ Phạm Văn Đồng, siêu thị thu hút đông đảo cư dân trong khu vực tới trải nghiệm mua sắm nhân ngày khai trương. Flora Novia là một trong số những tòa nhà nằm ở vị trí mặt tiền đắc địa của tuyến đường Phạm Văn Đồng, với trên 500 căn hộ cùng mật độ dân cư sinh sống cao. Nhận thấy đây là một địa bàn phát triển tiềm năng, WinCommerce hướng tới mục tiêu nâng cấp mô hình điểm bán, ra mắt mô hình WinMart Urban nhằm phục vụ cư dân tòa nhà và khu vực lân cận trong bán kính 5km với đa dạng dòng sản phẩm, dịch vụ tươi ngon thượng hạng cùng trải nghiệm mua sắm mới mẻ.

Với diện tích kinh doanh lên tới 824m2, WinMart Novia Phạm Văn Đồng sở hữu không gian thoáng đãng, rộng rãi, quầy kệ được bài trí khoa học cùng nhận diện nổi bật, giúp tăng trải nghiệm của người tiêu dùng. Không gian siêu thị với nhiều màu sắc nổi bật, phá cách sẽ là điểm cộng cho việc thu hút khách hàng cũng như tạo cảm giác vừa mới mẻ, trẻ trung vừa thoải mái, dễ chịu cho khách hàng khi trải nghiệm mua sắm tại đây. Được biết, đây là thiết kế của công ty kiến trúc Malherbe (Pháp) - đơn vị thiết kế showroom cho loạt thương hiệu nổi tiếng như Dior, Louis Vuitton,...

Tại WinMart Novia Phạm Văn Đồng, khách hàng sẽ được tiếp cận với hàng nghìn mặt hàng tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn sạch, tươi và chất lượng mỗi ngày đáp ứng trọn vẹn nhu cầu mua sắm của khách hàng. Ngoài ra, siêu thị cũng được kỳ vọng sẽ tạo thói quen tiêu dùng hiện đại cho người Việt với các mặt hàng đa dạng từ nhu yếu phẩm đến hàng gia dụng, hóa phẩm, thời trang…

Chị Minh Ngọc bày tỏ sự hào hứng khi siêu thị mở ngay dưới chân tòa chung cư, “Mình hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng hàng hóa tại WinMart. Nhân dịp khai trương nên siêu thị có rất nhiều chương trình khuyến mại, mình vừa chọn lựa được nhiều sản phẩm ưng ý mà giá thì rất rẻ, lại được thêm ưu đãi tiết kiệm 20% khi mua rau thịt nữa”.

"Bên cạnh các hoạt động phát triển kinh doanh, WinCommerce cũng chú trọng vào việc nâng cao thương hiệu Việt và đảm bảo người tiêu dùng tiếp cận được với hàng hóa nội địa trên từng điểm bán”, đại diện chuỗi bán lẻ chia sẻ. Bên cạnh chương trình Hội viên WIN tiết kiệm 20% cả năm cho toàn bộ sản phẩm rau sạch WinEco và thịt mát MEATDeli, WinCommerce triển khai các chương trình mua 1 tặng 1, tặng quà như: khách hàng có hóa đơn mua xà lách mỡ WinEco sẽ được tặng cà chua cherry, khách hàng mua hóa đơn thịt MEATDeli từ 150 nghìn đồng sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng các phần quà hấp dẫn như túi canvas, bộ gia vị,...Ngoài ra, nhân dịp khai trương, khách hàng đến tham quan mua sắm sẽ được hưởng các ưu đãi giảm giá lên đến 50% cho hàng ngàn sản phẩm, tham gia các hoạt động thử rượu vang cao cấp, ăn thử các thực phẩm độc đáo từ các nhà cung cấp tên tuổi.

Cùng với hệ thống WinMart/WinMart+/WIN cả nước, siêu thị WinMart Novia Phạm Văn Đồng (Tầng trệt, Block A, số 1061 đường Phạm Văn Đồng, P. Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) với mô hình Urban sẽ là điểm đến phục vụ tốt nhu cầu của người dân khu vực thành thị, tiếp tục mang đến các sản phẩm chất lượng cùng dịch vụ hàng đầu.

Để triển khai các chương trình ưu đãi cho khách hàng nhân dịp khai trương WinMart Phạm Văn Đồng, đơn vị này đang kết hợp với các nhà cung cấp lớn như Công Ty CP TM-DV-SX Hương Thủy, Công Ty CP Dh Foods, Công Ty CP Kinh Doanh Chế Biến Nông Sản Bảo Minh, Công Ty CP TM-DV-SX Vạn Thịnh Phú, Công Ty Ajinomoto VN, Công Ty CP Dầu Thực Vật Tường An, Công Ty TNHH Pernod Ricard VN, Công Ty TNHH Thương Mại Hoàng Lê,...

GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“Masan” hoặc “Tập đoàn”) tin vào triết lý “doing well by doing good”. Sứ mệnh của Tập đoàn là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vượt trội cho 100 triệu người dân Việt Nam, để họ chi trả ít hơn cho các nhu cầu cơ bản hàng ngày. Masan hiện thực hóa tầm nhìn này bằng cách thúc đẩy năng suất thông qua những phát kiến mới, áp dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu mạnh và tập trung hiện thực hóa những cơ hội lớn gắn với cuộc sống hằng ngày của đại đa số người dân.

Các công ty thành viên và liên kết của Tập đoàn Masan là những công ty dẫn đầu các lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, thịt có thương hiệu, bán lẻ, chuỗi F&B, dịch vụ tài chính, viễn thông và sản xuất vật liệu công nghiệp có giá trị gia tăng. Đây là những lĩnh vực đang tăng trưởng cao của nền kinh tế Việt Nam.